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Ekonomi DEÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

DEÜ öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 15:31:00 -
DEÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Üniversitenin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na göre yapılacak. Adaylar başvurularını 29.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapabilecek.

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