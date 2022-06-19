Detoks suyu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Detoks nedir, nasıl yapılır?

Detoks nedir?

Detoks çevresel faktörler, yanlış beslenme, sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz ilaç kullanımı ve yoğun stres kaynaklı vücutta biriken zararlı maddeleri dışarı atıp arınmak için yapılır. Vücudumuz zehirleri etkisizleştirerek doğal yollardan atar ancak toksinlerin artmasıyla hayati organlarımıza çok fazla yük binebilir.

Dolayısıyla detoksla böbrekler gibi vücudun hayati organları dinlendirilip iyileştirilebilir, karaciğer fonksiyonları desteklenip artırılabilir, ter-dışkı-idrar yoluyla toksin atılımı yapılır.

Bilinçsizce uygulanan detox yöntemleri ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir detoks yöntemine karar vermeden önce mutlaka bir hekime danışmak gerekir.

Detoks neye iyi gelir?

Detoks suyu, vücutta biriken toksinleri atmayı kolaylaştırdığı kadar hızlı bir şekilde yağ yakmayı da kolaylaştırır. Detoks suları özellikle dengesiz beslenme, stres, çevre koşulları ve yağlı yiyecekler tüketilmesi sonucunda vücutta biriken toksin maddeleri vücuttan atmaya yardımcı olur. Peki, detoks suyu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Detoks suyu ne zaman içilir? Bunlar ve daha fazla sorunun cevabı yazımızın devamında…

Detoksun faydaları

-Vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

-Vücut zindeliğini ve enerjisini artırabilir.

-Bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendirebilir.

-Ödemi, hazımsızlığı ve şişkinliği giderebilir.

-Kan dolaşımını iyileştirebilir.

-Erken yaşlanmayı engelleyebilir.

Detoks suyu işe yarıyor mu?

Detoks suyu, vücutta biriken toksinleri atmayı kolaylaştırdığı kadar hızlı bir şekilde yağ yakmayı da kolaylaştırır. Detoks suları özellikle dengesiz beslenme, stres, çevre koşulları ve yağlı yiyecekler tüketilmesi sonucunda vücutta biriken toksin maddeleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

Detoks suyu ne kadar tüketilmeli?

Kapağı kapatılan sürahi, en az 4 saat beklemelidir. Geceden sabaha sürahiye meyve ve sebzeler yıkandıktan sonra koyulup bekletilmesi önerilmektedir. İsteğe bağlı olarak nane gibi baharatlar kullanılabilmektedir. Bir gün boyunca hazırlanan detoks suyu belirli aralıklar ile tüketilmelidir.

Vücut sağlığı için detoks nasıl yapılır?

Detoks Diyeti

Yiyecekleri iyice çiğneyin.

Yemek öncesi ve sonrası birkaç dakika rahatlayın.

Rahat bir oturma pozisyonunda yiyin.

Önce buharda pişmiş veya kaynatılmış taze sebze ve yeşillikler yiyin.

Akşam yemeğinden sonra sadece bitki çayları tüketin.

Tarçınlı detoks suyu tarifi

Bir litre oda sıcaklığında suya bir adet çubuk tarçın, bir avuç içi kadar taze nane ve bir adet dilimlenmiş elma ekleyin. Geceden sabaha kadar veya en az beş saat bekletin. Önemli nokta: Detoks suyunu kaynatmıyoruz. Oda sıcaklığında suyun içinde tarçın ve diğer besinleri bekletiyoruz.

3 Günlük Detoks Diyeti Listesi

1. Gün

Uyanınca: 1 bardak ılık limonlu su

Kahvaltı: Mevsim meyvelerinden oluşan bir tabak meyve,1 kâse probiyotikli yoğurt,1 fincan bitki çayı (yeşil çay, tarçın ve zencefil karışımı)

Ara Öğün: Çiğ badem veya ceviz

Öğle Yemeği: Mevsim sebzeleri kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı salata (domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, kırmızı lahana, roka tere, semiz otu gibi sebzeler)

İkindi: 1 porsiyon alma kabukları ile birlikte tüketilebilir ve 1 porsiyon portakal, mandalina, kayısı, kivi, ananas gibi mevsime uygun meyveler ile 1 bardak bitki çayı

Akşam Yemeği: Sebze çorbası ya da sebze püresi (enginar, kabak, semiz otu, ıspanak, kereviz, kuşkonmaz)

Gece: Bitki çayı

2. Gün

Uyanınca: 1 bardak ılık limonlu su

Kahvaltı: 1 porsiyon elma meyve,1 kâse probiyotikli yoğurt,1 fincan bitki çayı (yeşil çay, tarçın ve zencefil karışımı)

Ara Öğün: Tuzsuz, kavrulmamış çiğ ay çekirdeği

Öğle Yemeği: Mevsim sebzeleri kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı salata (domates, salatalık, marul, maydanoz, havuç, kırmızı lahana, roka tere, semiz otu gibi sebzeler) Haşlanmış tavuk ya da buğulama balık

İkindi: 1 porsiyon mevsime uygun meyve ile 1 bardak bitki çayı

Akşam Yemeği: Soğan, kabak, domates, sarımsak ve diğer mevsim sebzeleri ile hazırlanan sebze güveci ve 1 kâse yoğurt

Gece: Bitki çayı

3. Gün

Uyanınca: 1 bardak limonlu su

Kahvaltı: Mevsime uygun meyvelerden hazırlanan 1 kase meyve püresi

Ara Öğün: 1 porsiyon yeşil elma ve 1 fincan tarçın çayı

Öğle Yemeği: Mevsime uygun sebzeler kullanılarak hazırlanan çorba

Ara Öğün: 1 kâse probiyotikli yoğurt ve çiğ badem

Akşam Yemeği: Zeytinyağlı mevsim salatası ve 1 kâse cacık

Gece: Bitki çayı