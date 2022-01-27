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Kadın - Aile Detoks suyu: Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Detoks suyu: Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu nasıl yapılır?

Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi için malzemeler

Yeniakit Publisher
2022-01-27 15:29:00 - 2022-01-27 15:46:15
Detoks suyu: Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu nasıl yapılır?

Nasıl çabuk kilo verebilirim diyorsanız bu tarif size göre…

Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi için malzemeler

  • 1 büyük yeşil elmanın kalınca soyulmuş kabuğu
  • 5-6 dal maydanoz
  • Taze zencefil
  • Kabuk tarçın
  • 3-4 tane karabiber( yoksa yarım çay kaşığı toz karabiber)
  • 1 tatlı kaşığı yeşil çay
  • 1 büyük limon
  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi nasıl yapılır?

Elma sirkesi hariç tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. Üzerine 1. 5 litre su bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dk kaynatıyoruz. Altını kapattıktan sonra 5 dk demlenmeye bırakıyoruz. Süzgeçle sürahiye süzüyoruz. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi bırakıyoruz. Gün içerisinde tüketiyoruz.

Açıklama. Haftada sadece 2 kez yapılmalıdır. O gün sadece sabah öğle ve akşam olmak üzere sadece birer tane haşlanmış yumurta yemek gerekiyor. Çok acıkırsanız gün içinde 10 tane badem yeme hakkınız var.

 

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