Detoks suyu: Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu nasıl yapılır?
Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi için malzemeler
Nasıl çabuk kilo verebilirim diyorsanız bu tarif size göre…
Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi için malzemeler
- 1 büyük yeşil elmanın kalınca soyulmuş kabuğu
- 5-6 dal maydanoz
- Taze zencefil
- Kabuk tarçın
- 3-4 tane karabiber( yoksa yarım çay kaşığı toz karabiber)
- 1 tatlı kaşığı yeşil çay
- 1 büyük limon
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi nasıl yapılır?
Elma sirkesi hariç tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. Üzerine 1. 5 litre su bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dk kaynatıyoruz. Altını kapattıktan sonra 5 dk demlenmeye bırakıyoruz. Süzgeçle sürahiye süzüyoruz. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi bırakıyoruz. Gün içerisinde tüketiyoruz.
Açıklama. Haftada sadece 2 kez yapılmalıdır. O gün sadece sabah öğle ve akşam olmak üzere sadece birer tane haşlanmış yumurta yemek gerekiyor. Çok acıkırsanız gün içinde 10 tane badem yeme hakkınız var.