Detoks suyu: Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu nasıl yapılır?

Nasıl çabuk kilo verebilirim diyorsanız bu tarif size göre…

Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi için malzemeler

1 büyük yeşil elmanın kalınca soyulmuş kabuğu

5-6 dal maydanoz

Taze zencefil

Kabuk tarçın

3-4 tane karabiber( yoksa yarım çay kaşığı toz karabiber)

1 tatlı kaşığı yeşil çay

1 büyük limon

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Haftada 4 kilo verdiren yeşil elma detoksu tarifi nasıl yapılır?

Elma sirkesi hariç tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. Üzerine 1. 5 litre su bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dk kaynatıyoruz. Altını kapattıktan sonra 5 dk demlenmeye bırakıyoruz. Süzgeçle sürahiye süzüyoruz. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi bırakıyoruz. Gün içerisinde tüketiyoruz.

Açıklama. Haftada sadece 2 kez yapılmalıdır. O gün sadece sabah öğle ve akşam olmak üzere sadece birer tane haşlanmış yumurta yemek gerekiyor. Çok acıkırsanız gün içinde 10 tane badem yeme hakkınız var.