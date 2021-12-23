Destici'den sert tepki: Siz ne yaptınız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mecliste grubu bulunan partilere hazineden verilen parayı açıklayarak sürekli devletten birşeyler isteyen ve meclis kürsüsünde tableti olmayan öğrencilerin feryatlarını dile getirmesine karşın bu partilerin vatandaş için hiçbir harcama yapmadığını söyledi.

"Devletten 645 milyar lira yardım alan partiler ne yapıyor"

Muhalefet partilerinin sürekli farklı kesimlere bir şeyler verilmesi talebinde bulunduğunu anlatan Destici, "Bunlar iyi güzel, peki sen ne yapıyorsun kardeşim" dedi.

Mecliste grubu bulunan partilere devletten bu yıl için eski para ile 645 trilyon lira verildiğini söyleyen Destici, "Bütçe görüşmelerinde bu partilere seslenerek madem bu kadar vatandaşı düşünüyorsunuz, gelin buna öncülük yapın dedim. Bir partinin lideri Genel Kurul'da tablet alamamış öğrencilerin kendisine geldiğini anlatırken "bağıra bağıra ağlamak istiyorum" diyordu. Bağıra bağıra ağlamanıza gerek yok. Sadece kendi partinize verilen 65 trilyon ile 65 bin tane tablet alıp dağıtabilirsiniz dedim" şeklinde konuştu.

"Gelecek yıl seçim nedeniyle 2.5 katrilyon lirayı 5 parti alacak"

Meclis'teki partilere gelecek sene 800 milyar lira hazine yardımı yapılacağını ve ertesi yıl seçim olacağı için bu rakamın 3 katına çıkacağını hatırlatan Destici, "2.5 katrilyon parayı 5 parti alacak. Bunun niye bir kuruşundan fedakarlık yapılmıyor. Üstelik kendi cebindeki para da değil bu. " dedi. Anayasa'nın ilgili maddesine göre partilere yardımın hakça ve yeterli miktarda olması gerektiği kuralına rağmen bunun uygulanmadığını söyleyen Destici "Bu hakça da değil, yeterli miktar da değil. O zaman tüm partilere çağrıda bulunuyorum madem ülkede sıkıntı var gelin bunu bırakın" dedi.

Büyük Birlik Partisi olarak rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağlığında 2002 yılında hazine yardımı aldıklarını ve Yazıcıoğlu'nun çağrısı üzerine gelen paranın önemli bir kısmını yasa müsait olmamasına rağmen yardıma muhtaç ve, şehit ailelerine verdiklerini anlatan Destici, "Siz bunu isterseniz verebilirsiniz. İsterseniz gerekli kanunu dahi çıkarabilirsiniz" dedi.

"Bilborda verdikleri paralarla tablet alsınlar"

İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehirde bütün bilbordların İYİ Parti ve CHP Genel Başkanlarının fotoğraflarının doldurduğunu söyleyen Destici, "O bilbord'un bir tanesinin haftalık ücreti bin lira. Binden çok fazla da biz bin tane olduğunu kabul edelim. Partiler seçim olmamasına rağmen bilbord için haftada bir milyon veriyorlar. O zaman bin tablet alıp dağıtsınlar" çağrısında bulundu.