Destici'den "Selahattin Demirtaş" açıklaması! Terör sevicilere tokat gibi cevap

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK'nın sözcülüğünü yapan, onun şubesi olan HDP'nin eş başkanlığını yapan, 6-8 Ekim olaylarında milleti kışkırtarak 37 Kürt kökenli vatandaşımızın ikisi polis olmak üzere şehit edilmesinin müsebbibi olan bir kişi, yani Selahattin Demirtaş elbette ki hapiste olacaktı nerede olacak beş yıldızlı otelde tatil mi yapacak?" diye konuştu.

BPGenel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Keşan İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği ilçede açıklamalarda bulundu.

"Sizin haddinize değil"

Türkiye'de bulunan 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'nin içişlerine müdahale etme hadsizliği gösterdiğini dile getiren Destici, "Bizim yargımızın verdiği kararlarla ilgili birtakım müdahale çabalarını ve birtakım 'neredeyse derhal bırakılsın' sözlerine, talimat verme hadsizliklerini de buradan bir kere daha kınıyorum ve reddediyorum. Sizin haddinize değil." dedi.

"Demirtaş elbette hapiste olacaktı"

"Bir yanlışlık varsa o yanlışlığı biz düzeltiriz" diyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatan düşmanlarına da millet düşmanlarına da milleti birbirine düşürmek için tezgah kuranlara da en önemlisi de terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan, onun şubesi olan HDP'nin eş başkanlığını yapan 6-8 Ekim olaylarında milleti kışkırtarak 37 Kürt kökenli vatandaşımızın 2'si polis olmak üzere şehit edilmesinin müsebbibi olan bir kişi, yani Selahattin Demirtaş elbette ki hapiste olacaktı nerede olacak 5 yıldızlı otelde tatil mi yapacak, elbette ki hapiste olacak. Terörist başı Apo'nun heykelini dikecek adam nerede olacak 7 yıldızlı otelde mi olacak, elbette ki hapiste olacak. İnsanları kışkırtıp sokağa döküp 37 kişinin can vermesine, hunharca katledilmesine talimatını vereceksin, milleti ayaklandıracaksın, ondan sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi, elbette gezmeyecek. Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek."

Destici, "Burada yapılması gereken bir an önce bu davaların sonuçlanması ve dolayısıyla ne Avrupa'nın ne içeridekilerin eline de koz vermemek gerekiyor. Bir an önce mahkemeler tamamlansın cezalar kesilsin ve bu şekilde hiç kimse de ağzını açamasın. Ne içeriden ne dışarıdan." ifadelerini kullandı.