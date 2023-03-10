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Gündem Destici'den 'PKK eşittir HDP' diyen Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor, nasıl buna 'evet' diyorsun?
Gündem

Destici'den 'PKK eşittir HDP' diyen Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor, nasıl buna 'evet' diyorsun?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı ile HDP arasında resmi bir ittifak olmasa da fiili bir ittifak olduğunu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in terör örgütü PKK ile HDP'yi eşit bulduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatarak "Senin cumhurbaşkanı adayın PKK ile görüşüyor o zaman. Nasıl buna evet diyorsun? " diye sordu.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 21:57:00 -
Destici'den 'PKK eşittir HDP' diyen Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor, nasıl buna 'evet' diyorsun?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı ile HDP arasında resmi bir ittifak olmasa da fiili bir ittifak olduğunu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in terör örgütü PKK ile HDP'yi eşit bulduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatarak "Senin cumhurbaşkanı adayın PKK ile görüşüyor o zaman. Nasıl buna evet diyorsun? " diye sordu.

Destici, HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında kendi isim ve amblemiyle gireceklerini belirten Destici, "Birinci hedefimiz Cumhurbaşkanımızın kazanması. HDP dışında herkesle konuşurum." dedi. HDP'nin yüzde yüz kapatılması gerektiğini belirten Destici, "AYM HDP'yi kapatmayabilir. Eğer kapatma kararı çıkmazsa bu siyasi bir karardır." dedi.

Akşener'e: Adayının PKK ile görüşmesine nasıl 'evet' diyorsun?

Millet İttifakı ile HDP arasında resmi bir ittifak olmasa da fiili bir ittifak olduğunu belirten Destici, yerel seçimlerde de bunun görüldüğünü ifade etti.

Destici, "Zaten kendileri de daha sonra 'Bizim oyumuzla kazandınız' dediler. Zaten CHP ile HDP ittifakını ve Altılı Masa ile HDP ittifakını görmek isteyen İBB'ye bakabilir. Orası incelendiğinde nasıl bir ilişkide oldukları çok rahat görülebilir. Meral Hanım'ı da samimi bulmuyorum. PKK eşittir HDP diyor. Bu çok güzel. Ama senin cumhurbaşkanı adayın PKK ile görüşüyor o zaman. Nasıl buna evet diyorsun?" dedi.
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