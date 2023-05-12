Destici'den PKK açıklaması: 14 Mayıs'ı bekliyorlar

Destici, TVNET canlı yayınında Cüneyt Özdemir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kampanya sürecinin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Destici, günde yaklaşık 10 programa katıldığını, seçimde alacakları neticenin tüm bu yorgunlukları unutturacağını söyledi.

Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi öncesinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yürütülecek dezenformasyonlara karşı uyarılarını nasıl değerlendirdiği sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Bendeki kanaat, Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin bundan haberi vardı ve zamanlamasını da biliyorlardı. Neticede ön almak için işte böyle açıklamalar yaparak sanki bu işin içinde kendileri yok, kendi çevresindeki insanlar yok, efendim Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ya da Cumhur İttifakı içinden birilerinin ya da orayı destekleyen birilerinin bu işi yaptığı gibi bir algı oluşturmaya başladı."

Adana'da bir milletvekili adayının esnaf ziyareti sırasında tehditkar sözlerle karşılaşması olayını değerlendiren Destici, son bir yıl içerisinde neredeyse Doğu ve Güneydoğu'daki bütün illere gittiğini ifade etti. Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Şimdi orada PKK ve yandaşları pusuya yatmışlar, 14 Mayıs'ı bekliyorlar. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanır ve onlar da o masada ona destek vererek kazanırlarsa bölgenin bütün hakimiyetini ele geçirmek niyetindeler, bunu bekliyorlar. Zaten 'Belediye başkanlarını geri vereceğim hemen.' diyor Kılıçdaroğlu, Akşener de aynısını söylüyor, Babacan da aynısını söylüyor. 'Kayyumları alacağız, belediye başkanlarını vereceğiz.' diyor. Peki sen o belediye başkanları niye alındı biliyor musun? Raporları okudun mu? PKK'ya hangi destekleri vermişler? PKK listesinden kaç yüz kişiyi işe almışlar, belediye kaynaklarını PKK'ya aktarmışlar mı? Ya da PKK'nın sözde sivil toplum örgütlerine 'faaliyet' adı altında aktarmışlar mı? Bunları bilmeden 'Gelir gelmez vereceğiz.' diyor. Bütün bunları söylüyor, onun için çok tehlikeli bir süreç."

Seçimlerde Millet İttifakı'nın kaybedeceği tahminini paylaşan Destici, "Yedili masada olacakları söyleyeyim, bir kere İYİ Parti 'Biz zaten Kemal Bey'in kazanamayacağını ifade etmiştik ama ortak ittifaka uyduk o yüzden kaybettik.' diyecek ve orada masada bir ayrışma başlayacak. Masa hemen dağılır, bir kere artık İYİ Parti o masada olmaz ama tabii yine belli bir süre sonra oturtturulabilir, o ayrı bir şey." ifadelerini kullandı.

Destici, Kılıçdaroğlu'nun ise seçim sonrasında CHP genel başkanlığı koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kolay kolay koltuğu bırakacağını zannetmiyorum. Kendisine şöyle bir gerekçe çıkarabilir, 'Ben Tayyip Erdoğan'ın karşısında en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı adayıyım.' der çünkü CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin oyları, PKK'nın, FETÖ'nün, diğer çevrelerin destekleri, TİP'in, diğerlerinin, bütün bu Marksist, solcu, Leninist, ateist takımların, LGBT'lilerin yani gerçekten sayarken bile haya ediyorum yahu. Bu kadar terör örgütü nasıl aynı anda bir adaya destek verebiliyor. Ya da işte bu sapkın düşünceye sahip olan topluluklar, kuruluşlar, bunların hepsi bakın bir aday etrafında birleşti. Bunu birisi yaptı yani bir güç bunları birleştirdi. Yedi benzemez, sekiz, dokuz benzemez bir araya gelebildi. Yani ortak listeyi bile kısmen başardılar." ​​​​​​​dedi.