Destici'den net çağrı: Bir de seni duyalım

Destici, milletin, hem mezhepçilik hem etnik köken üzerinden bölmeye, ayrıştırmaya, kamplaştırmaya çalışıp, teröristlere prim verenlere 14 Mayıs'ta 'dur' diyeceğini söyledi.

Üsküdar Meydanı'nda partisinin seçim çadırı önünde konuşan Destici, Türkiye'deki legal, terörle arasına mesafe koymuş, terör örgütleriyle ilişkisi olmayan tüm partilerin meşru olduğunu ifade etti.

Destici, partilerin birbirleriyle işbirliği yapabileceğini vurgulayarak "Sınır, kırmızı çizgi neresidir? Terör ve şiddettir. Kim teröre ve şiddete bulaşmışsa, kim teröristlerle, terör örgütleriyle ya da onların işbirlikçileriyle, uzantılarıyla işbirliği yapıyorsa bunu kabul edemeyiz." dedi.

Hiç kimsenin inancına, kültürüne, mezhebine, etnik kimliğine bakmadıklarını kaydeden Destici, "Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin birliğinin, kardeşliğinin yanında mı, ay yıldızlı bayrağımızın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyarak gururla İstiklal Marşımızı okuyor mu, biz buna baktık. Ama Kılıçdaroğlu mezhepçilik yapıyor ve daha da ileri gidiyor. Bizim bin yıldır kardeş olduğumuz Kürt kardeşlerimiz için 'Bütün Kürtleri terörist göstermeye çalışıyorlar.' diyor. Onun bütün Kürtler dediği PKK'lılar, HDP'liler, PYD'liler, YPG'liler. Evet biz PKK'yı terör örgütü, PKK'lıları da terörist olarak görüyoruz. Sen ne görüyorsun Kılıçdaroğlu? Bir de seni duyalım. İnanıyorum ki milletimiz, hem mezhepçilik hem etnik köken üzerinden bölmeye, ayrıştırmaya, kamplaştırmaya çalışıp, gayret edip, teröristlere prim verenlere 14 Mayıs'ta 'dur' diyecek Allah'ın izniyle." dedi.

Destici, seçimlerin gelip geçeceğini, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bizler, yani Büyük Birlik Partililer ve Cumhur İttifakı'nda olanların önceliği nedir; Devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbalidir. Terörle mücadeledir. Nereye kadar; Kökünü kazıyana kadar. Ne sınırlar içinde, ne sınırlar dışında… Bu devletin varlığına, bu ülkenin bütünlüğüne, bu milletin kardeşliğine göz dikmiş, emperyalistlerin oyuncağı olmuş bir tek terörist kalmayıncaya kadar." diye konuştu.

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BBP Genel Başkanı Destici'nin Üsküdar'daki programına, milletvekili adayları Dursun Çağlayan ve Sultan Selim Şimşek'in yanı sıra Batı Trakya mücadelesinin sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ve kızı Funda Ahmet de katıldı.

Destici, kan bağışında bulundu

Destici, daha sonra meydandaki Kızılay noktasını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.

Destici, "Son günlerde duyuyoruz ki Kızılay'ın kan stokları azalmış. Bunun üzerine ben tüm camiamız başta olmak üzere milletimizi Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ettim. Ben de buradaki halk buluşmamızdan sonra kan bağışında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.