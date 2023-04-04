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Siyaset Destici'den HÜDA PAR açıklaması: Yeke yek ittifak kurmam
Siyaset

Destici'den HÜDA PAR açıklaması: Yeke yek ittifak kurmam

Yeniakit Publisher
2023-04-04 00:19:00 -

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'a yönelik olarak yaptığı açıklamada, 'Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. HÜDA PAR eşittir HDP değildir.' yorumunda bulundu.

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR), seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması "Hizbullah" eleştirilerini de beraberinde getirdi. HÜDA PAR Hizbullah'la ilişkilerinin olmadığını söylerken, bir yorum da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

"HÜDA PAR ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyor"

Habertürk Tv'de açıklamalarda bulunan Destici, HÜDA PAR ve HDP'nin eşleştirilemeyeceğini belirtti. Destici, şunları söyledi: "Birileri HÜDA PAR ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyor. Bir kere eşleştirilemez. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. Bütün söylem, eylemleri, kararları böyle.

"Hüda Par'ın parti tüzüğüne karşıyım"

En son Kılıçdaroğlu 'Kürt sorununu TBMM'de çözmek istiyoruz' dedi. Demek ki böyle söz verdi. CHP bir iki cümle Kürt sorunu diye bir şey paylaşsın. Ben HÜDA PAR'ın parti tüzüğüne karşıyım, söylemlerini doğru bulmuyorum.

"Yeke yek ittifak kurmam"

Daha sonra Zekeriya Bey'in açıklamaları üniter yapı, bayrak, istiklal marşı, milletin birliği noktasında hiçbir farklı düşünce olmadığını, tamamını desteklediklerini, bunların yanında durduklarını söyledi. Bunu söyleyene siz daha ne söyleyebilirsiniz. Ben HÜDA PAR'ın parti programındaki vaatlerine katılmıyorum onların tam karşısındayım. Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HÜDA PAR eşittir HDP değildir."

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