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Gündem

Destici'den flaş açıklama: Temizle-Yerleş hedefiyle yapılmalı

BBP Lideri Mustafa Destici, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "PKK-YPG'nin ABD desteği ile bölgede kalıcı olmaması ve hain emellerine ulaşmaması için; bu operasyonlar 'Bul, Yok-Et, Çekil' şeklinde değil, 'Temizle-Yerleş' hedefiyle yapılmalıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:58:00 -

BBP Lideri Mustafa Destici, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Operasyon ile ilgili yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Destici, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"PKK-YPG'nin ABD desteği ile bölgede kalıcı olmaması ve hain emellerine ulaşmaması için; bu operasyonlar 'Bul, Yok-Et, Çekil' şeklinde değil, 'Temizle-Yerleş' hedefiyle yapılmalıdır."

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