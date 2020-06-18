Destici'den flaş açıklama: Temizle-Yerleş hedefiyle yapılmalı

BBP Lideri Mustafa Destici, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Operasyon ile ilgili yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Destici, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"PKK-YPG'nin ABD desteği ile bölgede kalıcı olmaması ve hain emellerine ulaşmaması için; bu operasyonlar 'Bul, Yok-Et, Çekil' şeklinde değil, 'Temizle-Yerleş' hedefiyle yapılmalıdır."