0553 313 94 23

Destici'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:42
Destici'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti

KIRIKKALE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Bulut'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunan Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ve yürekleri dağlayan bir acı yaşandığını söyledi.

Olayı duyduğunda inanamadığını ve görüntüyü izlemeye çalıştığını ancak izleyemediğini anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Yani yüreğim ve vicdanım kaldırmadı, yarıda bıraktım. Allah sabır versin, sözün bittiği noktadayız. İnsanlarımız nasıl bu vahşeti işleyebilecek duruma geliyor, tabii bunun da araştırılması lazım. Tabii bizim de önceliğimiz, önleyici tedbirlerin alınması. Bunlarla ilgili her şeyin yapılması lazım. Bütün bunlara rağmen bir gerçekle karşı karşıyayız. Her gün neredeyse bir kadınımız vahşice kurban ediliyor."

Destici, şimdi bunlara bir "Dur." demek gerektiğini vurguladı. Bu insanların "Yaparım, 10 yıl yatar çıkarım." düşüncesinde olduklarını ifade eden Destici, "Benim vicdanım, dinim, inancım, adalet anlayışım bunu yapan kişinin aynı şekilde can vermesidir. İdam cezasının mutlaka ama mutlaka geri getirilmesi lazım." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:42
  1. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
  2. Emine Bulut
  3. Kırıkkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da 2 gündür aranan adam oğlunun arabasında bulundu
    1. Bursa'da 2 gündür aranan adam oğlunun..
    2. Ve Radamel Falcao Galatasaray'da!
    3. Formula 2'de üzücü kaza
    4. Destici'den Emine Bulut'un ailesine..
    5. Barcelona, Osasuna deplasmanından bir..
    6. Kütahya’da Türk Oyunları Festivali
    7. 300’ü aşkın gizli kilise evi var!..
    8. Futbol: Süper Lig
    9. Rusya'da seçim protestoları devam ediyor
    10. Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
    11. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
    12. Zonguldak’ta 2 kardeş denizde ölümden..
    13. Burdur’da trafik kazası : 1 ölü, 9..
    14. Samsun'daki sağanak
    15. Genç boksörlerin Kastamonu kampı sona..
    16. Pamukkale'de ralli heyecanı
    17. Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor:..
    18. TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 -..
    19. Yalova'da av sezonu ve balıkçı..
    20. Ateşlenen çocuğa müdahale edilmediği..
    21. Futbol: Toplu sonuç
    22. Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9..
    23. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    24. Beyaz Saray, skandalı itiraf etti:..
    25. Mısır'da bıçaklı saldırıya uğrayan..
    26. THY, River Plate sponsor oldu
    27. Maçın ardından
    28. Ordu’da bin kınalı keklik doğaya..
    29. ABD kuvvetlerinden İdlib’in kuzeyine..
    30. Ahmet Taşyürek: “Milli maç arasına..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı