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Destici'den Diyarbakır'daki annelere destek!

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarını isteyen anneleri destekleyen BBP lideri Mustafa Destici "HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır. HDP, PKK'ya eleman sağlayan bir çetedir. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsamaha edilmez, müsamaha gösterilmez. Böyle bir yapıya siyasi parti denmez" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:28
Destici'den Diyarbakır'daki annelere destek!

Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştiren BBP lideri Mustafa Destici, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Destici, Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Aileleri bu eyleminden dolayı tebrik eden Destici, "Bu acılı annelerimizi cesaretlerinden, azim ve kararlıklarından dolayı alkışlıyorum. Daha önce 'Cumartesi Anneleri'nde olduğu gibi HDP'nin, PKK'nın ya da aşırı sol grupların organize ettiği bu tür eylemlerde biz CHP milletvekillerini hep en ön saflarda görmekteydik.' dedi

Destici, devamında 'Devlete ve millete karşı olanların yaptığı eylemlerde 'insan hakları', 'demokrasi' adına yaptıkları eylemlerde hep en ön saflarda gördük. Bugün neredeler? Bazı siyasi parti genel başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden şu sözü duyuyoruz; 'bizim çocuğu dağa kaçırılan annelere tavsiyemiz; oturacağınız yer HDP'nin önü değil, meclisin ya da külliyenin önüdür' Yani HDP'ye tek kelime edemiyorlar. Biz bunu iyi niyetli bir girişim olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HDP’nin kapatılması ile ilgili dava açılmalı'

Destici, BBP olarak HDP'yi siyasi parti olarak görmediklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "HDP bir ihanet şebekesidir, suç örgütüdür. HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır. HDP, PKK’ya eleman sağlayan bir çetedir. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsamaha edilmez, müsamaha gösterilmez. Böyle bir yapıya siyasi parti denmez. Kanunlarımız ve yasalarımız açıktır. Teröre destek veren ve bu tür kişileri bünyesinde barındıran siyasi parti kapatılır. Siyasi olarak ya da toplumsal bir takım gerekçelerle kanunlar yok sayılamaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı artık beklememeli ve HDP'nin kapatılması ile ilgili dava açılmalı ve gereği yapılmalıdır. Bu konuda meclis ve mecliste grubu bulunan siyasi partiler de üzerine düşeni yapmalı, sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidirler."

'Çok olumlu görüyorum'

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelmesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanının 30 Büyükşehir Belediye Başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini çok olumlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. İnşallah ülkemiz, milletimiz, toplumsal barış ve siyasi uzlaşma adına bir başlangıç toplantısı olarak görüyoruz. Bu davetinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanına, ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu tür toplantıların devam etmesinin faydalı olacağına inanıyoruz."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:28
  1. Diyarbakır
  2. BBP lideri Mustafa Destici

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