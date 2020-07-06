Destici'den dikkat çeken ifadeler: Türkiye'de üretiminin bitmesi gerekiyor
Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerektiğini ifade etti.
Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerektiğini belirtti.
Destici, "Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımın bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum." dedi.