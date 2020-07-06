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Gündem

Destici'den dikkat çeken ifadeler: Türkiye'de üretiminin bitmesi gerekiyor

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:26:00 -
Destici'den dikkat çeken ifadeler: Türkiye'de üretiminin bitmesi gerekiyor

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerektiğini belirtti.

Destici, "Havai fişek üretim döneminin Türkiye'de kapanması gerekiyor. Hatta kullanımın bile bitmesi gerekiyor. Bu tür işletmelerin artık ülkemizde olmamasını, eğer ihtiyaç olursa bunların dışarıdan ithal edilebileceğini düşünüyorum." dedi.

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Yorumlar

Mert kaya

O zaman kot fabrikalarida kapansin kanser yapiyo.maden ocaklarida kapansin komur madenlerinde kanser bol...once aklini kullanip onlem alacaksin..adamin ekmegini elinden al olecek diye .adamda diyecekki ekmegim olmassa yasayamamki zaten.
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Can

Zaten her sey ithal eder duruma gelinmedi cari acik yok. Dahihane cözüm ne de olsa denetim yapamiyoruz itirafi.
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