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Gündem Destici'den dikkat çeken açıklama: Bu konuda Anayasa Mahkemesinin elini güçlendireceğiz
Gündem

Destici'den dikkat çeken açıklama: Bu konuda Anayasa Mahkemesinin elini güçlendireceğiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye açılan kapatma davasına yönelik, "Ben çok net ifade ediyorum, terör örgütünün tersi olan ve bizzat terör örgütü tarafından kurulmuş, Kandil tarafından bütün listeleri hazırlanmış, İmralı tarafından onaylanmış ve zaten meşru bir siyasi parti hiç olmayan HDP, uluslararası hukuka göre de bizim anayasamıza ve hukukumuza göre de kapatılmalıdır." dedi. HDP'yi kapatmanın bir vatan borcu olduğunu vurgulayan Destici, "Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz. Bu anlamda Anayasa Mahkemesinin de elini güçlendireceğiz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 19:24:00 -
Destici'den dikkat çeken açıklama: Bu konuda Anayasa Mahkemesinin elini güçlendireceğiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasının bir bölümünde HDP'ye açılan kapatma davasına değinen Destici, partinin terör örgütü PKK tarafından kurulduğunu vurgulayarak, "Ben çok net ifade ediyorum, terör örgütünün tersi olan ve bizzat terör örgütü tarafından kurulmuş, Kandil tarafından bütün listeleri hazırlanmış, İmralı tarafından onaylanmış ve zaten meşru bir siyasi parti hiç olmayan HDP, uluslararası hukuka göre de bizim anayasamıza ve hukukumuza göre de kapatılmalıdır." dedi.

"CHP'yi anlıyoruz da İYİ Parti'ye ne oluyor"

Destici, HDP ile ittifaklarını gizleyen CHP ve İYİ Parti'ye de yüklenerek, "CHP'yi anlıyoruz. İYİ Parti'ye ne oluyor? Hiç siz İYİ Parti Genel Başkanı'nın ya da üst düzey yöneticilerin ağzından HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, PKK tarafından kurulduğunu ve bunun için de kapatılması gerektiğini duydunuz mu?" ifadelerini kullandı.

HDP'yi kapatmanın bir vatan borcu olduğunu vurgulayan Destici, "Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz. Bu anlamda Anayasa Mahkemesinin de elini güçlendireceğiz" diye konuştu.

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