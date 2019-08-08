Destici'den deprem için geçmiş olsun mesajı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Ege Bölgesi'nde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür doğal afetlerin tekrar yaşanmamasını Rabbimden diliyorum"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deprem tehlikesi altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Kurumlar ve vatandaşların bütünlük içerisinde her zaman afetlere hazırlıklı olmasının önemine işaret eden Destici, "Ege Bölgesi'nde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür doğal afetlerin tekrar yaşanmamasını Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.