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Destici'den çarpıcı Müjdat Gezen çıkışı

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Müjdat Gezen'in uzun süredir "ipin ucunu kaçırmış" olduğunu, Metin Akpınar'ın ise özür dilemesi gerektiğini söyledi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:07
Destici'den çarpıcı Müjdat Gezen çıkışı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Destici, Türkiye'de sanat dünyasının ağırlıklı sol jargona sahip olduğunu, bu kesimin kendi dünyaları içerisinde kalmadıklarını ifade etti.

“Gezen ipin ucunu kaçırmış”

Müjdat Gezen'in uzun süredir zaten "ipin ucunu kaçırmış" halde olduğunu, bu nedenle Gezen hakkında konuşmayı anlamlı bulmadığını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

Müjdat Gezen, net bir şekilde tarafını ortaya koymuş, bu ülkede din adına, millet adına, gelenek görenek ve inanç adına ne varsa saldırıyor.

“Akpınar özür dilemeli”

Metin Akpınar'ın kullandığı ifadeler ise hukuk nezdinde fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Cumhurbaşkanı'nı beğenmeyebilirsiniz, yanlışlarını dile getirebilirsiniz ama başka ülkelerden, başka liderlerden örnekler vererek 'sonu da onlar gibi olacak' demek asılmayla, işkenceyle, kötü sonlarla tehdit etmek bir sanatçının yapacağı iş olmamalıdır. Metin Akpınar'ın yapması gereken, Türk halkından ve Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemektir. Hangi demokratik ülkenin meclisinde ayrılıkçı, bölücü, katil terör örgütünün temsilcisi var. Almanya, Fransa, İspanya, ABD... Hangi ülkede var? Türkiye'de var. Demokrasi ise Türkiye zaten en genişini yaşatıyor. 'Türkiye'de düşünce hürriyeti yok' demek Türkiye'ye kötülük etmekten başka bir şey değildir.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:07
  1. Mustafa Destici
  2. Müjdat Gezen
  3. Metin Akpınar

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