0553 313 94 23

Destici'den Başkan Erdoğan'a tebrik

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:20
Destici'den Başkan Erdoğan'a tebrik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanlığına Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Destici, mesajında, "Bugün gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin teveccühü ve oyu ile yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, şahsı,ailesi, camiası, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kongrede yönetime seçilenleri de tebrik ederek başarılar dileyen Destici, kongrenin AK Parti camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu. BBP'den yapılan açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telgrafla kutladığı ve telefonla arayarak tebrik edeceği bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:20
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mustafa Destici
  3. AK Parti
  4. Büyük Birlik Partisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuru otları yakmak isterken araziyi yaktı
    1. Kuru otları yakmak isterken araziyi..
    2. Kahramanmaraş'ta kümesten kalaşnikof..
    3. Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
    4. Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
    5. Elazığ’da trafik kazası: 6 kişi..
    6. Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı
    7. Malatya'da asansör zemine çakıldı: 4..
    8. Destici'den Başkan Erdoğan'a tebrik
    9. Dışişleri'nden Kofi Annan mesajı
    10. Sezercik filmlerinin Şişko Nuri'si..
    11. İçişleri Bakanı Soylu, Sırp mevkidaşı..
    12. İl il 2018 kurban bayram namaz saatleri!
    13. Galatasaray'dan Fener'e videolu gönderme
    14. Kurban fiyatları Ankara
    15. Artvin bayram namazı saat kaçta? 2018..
    16. Balıkesir için Kurban Bayramı namaz..
    17. Amasya'da 2018 Kurban bayramı namazı..
    18. CHP'li belediyeden büyük skandal!..
    19. Şişko Nuri hayatını kaybetti!
    20. Kongo'da büyük panik! Yeniden ortaya..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?