Destici'den 6'lı masaya: Siz de sevinin

Destici, partisinin 19 Mayıs ve Ayvacık ilçelerindeki seçim koordinasyon merkezi açılışlarına katıldı.

Burada partililere hitap eden Destici, Karadeniz doğal gazının devreye alınmasıyla birlikte şebekeye bağlandığını hatırlattı.

"PKK'ya yok. PYD'ye yok, YPG'ye yok. Onlara gaz yok ama onlara ne var? İHA var, SİHA var, akıllı bomba var, roket var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeler açıkladığını hatırlatan Destici, "Gaz çıkıyor, şebekeye bağlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız müjde açıklıyor. Bir yıl diyor evlerde, mutfaklarda, işte sularda kullanılan gaz bedava, bir ay hepsi bedava diyor. Hanımefendi çıkıyor diyor ki, acaba o gaz gerçekten çıkarıldı mı? Yoksa Rusya'dan oraya bir boru mu bağlandı? Bu boru bağlamak, şuradan çeşmeye boru bağlamak gibi değil ki. Yani bütün Karadeniz'i geçmesi lazım. Yani o kolay mı o kadar? Ya ben dedim ki, siz de mutlu olun. Çünkü gaz Kılıçdaroğlu'na da bedava, Akşener'e de bedava, Babacan'a da bedava. Şimdi onlara da bedava. Onlar da sevinsinler. Ya herkese, milletin her bir ferdine, A partiliye bedava, B partiliye parayla değil. Gaz kime yok? Kılıçdaroğlu'nu üzer biraz, onların Kandil'deki dostlarına yok. PKK'ya yok. PYD'ye yok, YPG'ye yok. Onlara gaz yok ama onlara ne var? İHA var, SİHA var, akıllı bomba var, roket var." dedi.

Yapılan hizmetlerle bu milletin her bir ferdinin gurur duyması gerektiğini söyleyen Destici, "Ve demesi lazım ki, 'Yapana teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.' Burada bir komplekse girmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, emeği geçen herkese, mühendisimize teşekkür etmesi lazım. Öbür taraftan da, 'ben daha iyisini yapacağım' dersin. 'Ben bunu geliştireceğim, sahip çıkacağım' dersin. Ama sen şimdi 'Gaz gerçekten çıkıyor mu, çıkmıyor mu?' diyorsan atla denize bir bak, çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Eğer inanmıyorsan." ifadelerini kullandı.

Destici, etnik ayrımcılığın Türkiye'yi böleceğini ifade ederek şöyle devam etti:

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"Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, bizi, Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nı itham ederek, tırnak içinde 'Bütün Kürtleri terörist ilan ediyorlar.' diyor. Bu kadar deli saçması bir laf olabilir mi? O zaman benim Şırnak il başkanım ne oluyor? Hakkari il başkanım ne oluyor? Van il başkanım, ilçe başkanlarım, yöneticilerim, bütün partililerimiz ne oluyor? AK Parti'de de onlarca, hatta yüzden fazla milletvekili var Kürt kökenli, MHP'de var. Böyle altüst bir şey söylenebilir mi? Cumhurbaşkanlığına aday olmuş birisi söylüyor, Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim düşmanımız kim? PKK. Kürtler kardeşimiz, PKK düşmanımız. Her yerde söyleyeceğiz."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Destici, "Yedili İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum: Peki, sen de bunu söyleyebiliyor musun? 'Kürtler kardeşim, PKK düşmanım', 'PKK'nın uzantısı HDP'ye düşmanım' diyebiliyor musun? Hadi söyle. Şunu da söylemek istiyorum, az kaldı inşallah 14 Mayıs'ta sizlerin desteğiyle Cumhur İttifakı'mız hem cumhurbaşkanlığını ve hem de meclis çoğunluğunu kazanacak ve ondan sonra mücadele öyle bir safhaya geçecek ki artık ne Kılıçdaroğlu, ne de masadaki ortakları ittifak edecek bir PKK, herhangi bir terör örgütü ya da onun siyasi uzantılarını bulamayacaklar. Hepsinin kökünü kazıyacağız, hepsinin." dedi.

Fırın tezgahının başında pide yaptı

Bafra ilçesinde Lengerli Mahallesi'nde yeni açılan turistik işletmeyi ziyaret eden Destici, önlük giyerek fırın tezgahının başına geçti.

Meşhur Bafra pidesinin hamurunu açıp içine kıyma koyan Destici, hazırladığı pideyi pişmesi için fırına attı.

Bafra pidesinin yapılışını öğrendiğini söyleyen Destici, "Bundan sonra siyaseti bırakırsam çok rahat pide ustalığı yapabilirim." diyerek espri yaptı.

Türkiye'nin en lezzetli pidelerinden birinin Bafra'da yapıldığına işaret eden Destici, "Samsun'a geldiğim zaman mutlaka tadıyorum. Hatta Ankara'da birkaç tane Bafra pidesi yapan yer var. Oraya da çok sık olmasa bile senede birkaç defa uğruyoruz. Sevdiğim lezzetlerden bir tanesi Bafra pidesi. Burada pide çıraklığına başladık, inşallah bundan sonra kalfalık ve ustalığına başlayacağız." dedi.