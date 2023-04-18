Destici vererek açıkladı! ‘Akşener Türk milliyetçisi değil’

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır’ın sorularını yanıtladı. Yerel medyada ortak yayınlanan Anadolu Soruyor programına konuk olan Destici, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin bir bekaa meselesi olduğunu kaydeden Destici Devletin varlığının devamı, milletimizin birliği ve bütünlüğüne kasteden girişimler var başta PKK terör örgütü olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya bir terör devleti kurdurmaya çalışıyor. Bekaa meselesi dediğinizde bu bir bekaa meselesidir. İkincisi yine ABD’nin Dedeağaç’ta benzer yapılanmanın içine girmesi” ifadelerini kullandı.

Destici sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye’den bu dönemde ABD ve batı istediğini alamıyor. İstediği belli şeyler var birincisi ABD’nin ya da batının uydusu olmaya devam edeceksin ikincisi verdiği ile yetineceksin üçüncüsü ise yaptıklarına ses çıkarmayacaksın bu dönemde istediğini alamıyor.

HDP’nin eş başkanlarından birisi ne dedi biz Suriye’nin kuzeyini tamamladık sıra Türkiye’de dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sayın Kılıçdaroğlu maazallah seçimi kazansın buna tamam diyecek, kendisinin ve kurmaylarının açıklaması var güney sınırımızda başkası olacağına PYD olsun diyorsan buna evet demiş oluyorsun bu açık ve net gözüküyor. Ayrıca yerel yönetimler özerklik şartını getireceğim diyor bu ne demek Türkiye’nin bir bölgesine ben özerklik vereceğim diyor federasyona gideceğim diyor. En son HDP ile görüştü, Sırrı Sakık çıktı ne dedi kapalı kapılar ardında verilen sözleri açıklayın dedi…Bir tanesini o açıkladı. Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkarılması, APO’nun dışarı çıkarılması, yurt dışındakiler dahil hepsinin geri getirilmesi. Bütün bunları yapacak açık ve net. O zaman o Millet İttifakında olan CHP ve HDP dışındaki partiler ne yapacak?

Akşener Türk milliyetçisi değil

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ,İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Türk Milliyetçisi olmadığını söyleyerek partisinin de milliyetçi bir parti olmadığını söyledi.

Destici: “PKK ve uzantılarıyla Kılıçdaroğlu görüşebilir demesi bile Sayın Akşener’in Türk Milliyetçisi olmadığını göstermesi açısından tek başına yeterlidir” dedi. Destici Sayın Akşener’in geçmişinde de milliyetçi bir siyaset olmadığını belirterek merkez sağ partilerde yer alan bir isim Sayın Akşener” ifadelerini kullandı.

Sayın Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kazamayacağını düşündüğü için masadan kalktı. Hala da görüşünün değiştiğini düşünmüyorum. Sayın Akşener gerçekte konuştuğu gibi olsaydı, o masaya hiç dönmemesi lazımdı.

Deprem evlerinin ücretsiz olması

Boş vaatler… Deprem evlerini bedava yapacaksa eğer İzmir’de deprem oldu niye İzmir belediyesi bedava yapıp verememiş 20 tane binayı. 20 binayı yapıp veremeyen İzmir belediyesi devletimizin yaptığı ilk etapta 300 bin ikinci etapta 630 bin civarında konutu mu verecek…

Tamamen menfaat üzerine kurulmuş bir ittifaktan bahsediyoruz, eğer istedikleri sayıda milletvekilli almasalardı yapılan protokoller çöp olmuştu. Partilerin genel başkanları sahada yok. Akşener ben başbakan olacağım diyor, milletimiz bunları görüyor. Cumhur ittifakında pazarlık yok.

Cumhur ittifakı, ilke ittifakı, milletini önceleyen bir ittifak..

Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bu yana adaylık için ilk defa bu kadar çok başvuru geldi, temayül yoklaması yaptık, 600 adayımızı da mülakata aldık…. İl il itinalı bir şekilde çalışıyoruz Edirne’den Karsa Ardahan dan İzmir’ine 81 ilin tamamında bizim adaylarımız çok güçlü ve sahadalar ve kazanmak için çalışıyorlar.

Muharrem İnce'ye baskı

7 li masanın ileri demokratik sonucu bu neden muharrem inceyi adaylıktan çekmeye çalışıyorlar. Muharrem bey ciddi oy alıyor yüzde 10 oy alan bir insan neden adaylıktan çekilsin? Muharrem İnce son bir ayda neden yüzde 2’lerden 10’ lara geldi bu Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tepkidir.

Kılıçdaroğlu’na ulusalcılar, Atatürk milliyetçileri tepki gösterdi.. Muharrem bey ömrünü siyasete vermiş bir insan.. Sen niye adaysın diyebilir misiniz parti kurmuş bir isime.…

Kendilerinden alırsa antidemokratik onlardan alıyorsa çok yaşa…