Destici Türk polisine parmak sallayıp tehdit eden HDP'li Paylan'a ateş püskürdü! 'Hınçak ve Taşnak artığı'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'ya destek yürüyüşüne engel olmak isteyen polislere karşı HDP'li Garo Paylan'ın tehdidine sert çıkarak, "Hınçak ve Taşnak artığı, sözde HDP milletvekili çıkıyor, polisimizi tehdit ediyor. Kime güvenerek söylüyor? 6 ay sonra kimle iktidar olacaksın? Arkanızda duran, sizi piyon gibi kullanan emperyalistlerle mi yoksa gizli ortağınız altılı masayla mı?" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terörün ve terör örgütü PKK'nın, her hamlede ülkenin aleyhine kullanılan bir piyon olarak varlığını devam ettirdiğini söyledi.

"Kamunun içine sızmasına daha ne kadar göz yumulacak?"

Terör örgütünün, yuvalandığı bölgelerde uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere sayısız suçun faili olduğunu dile getiren Destici, "Hiçbiri hukuki olmayan, bize göre anlamsız gerekçelerle; terör örgütünün talimatıyla ve yönlendirmesiyle organize edilen bir grubun TBMM'de bulunmasına, bir kısım belediyeleri yönetmesine, kamunun içine sızmasına daha ne kadar göz yumulacak ya da müsaade edilecek?" diye sordu.

"Terör örgütüyle bağlarını inkar etmiyorlar bile"

Bu konuda Anayasa'nın ve yasaların uygulanmasını isteyen Destici, "Ortada bir takiye de yok yani yaptıklarını inkar eden bir grupla karşı karşıya değiliz. Terör örgütüyle bağlarını inkar etmek bir yana terör örgütünün en vahşi, hunharca yapılan, onlarca insanın hayatını kaybettiği eylemlerine dahi sahip çıkmaktan çekinmiyorlar ya da alenen kınamıyorlar. Bu durumun hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın, Anayasa Mahkemesinde sürdüğünü hatırlatan Destici, HDP'nin kapatılmasını ve HDP'ye verilmesi öngörülen Hazine yardımına dava süreci tamamlanana kadar tedbir konulmasını talep etti.

"İhanet şebekesi, devletin her kademesinden behemehal temizlenmeli"

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyetinin karara bağlayacağını aktaran Destici, "BBP olarak bu kararın üçte iki çoğunlukla değil oy birliğiyle çıkacağını ümit ediyoruz. Bu işin daha fazla uzatılmaması gerektiğini düşünüyoruz. HDP bir an önce kapatılmalı, bütçeden bu siyasi parti görünümlü terör örgütü şubesine pay verilmesinin önüne geçilmeli, Gazi Meclisimize ve yerel yönetimlere sızan ihanet şebekesi, devletin her kademesinden behemehal temizlenmeli." görüşünü paylaştı.

HDP'li Garo Paylan'a tepki: Hınçak ve Taşnak artığı...

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Kadıköy'de izinsiz protesto gösterisi sırasında polislerin yanına giderek, "Hesap vereceksiniz, 6 ay kaldı" dediğini ifade eden Destici, "Hınçak ve Taşnak artığı, sözde HDP milletvekili çıkıyor, polisimizi tehdit ediyor. Kime güvenerek söylüyor? 6 ay sonra kimle iktidar olacaksın? Arkanızda duran, sizi piyon gibi kullanan emperyalistlerle mi yoksa gizli ortağınız altılı masayla mı? Bunun da cevabını net olarak vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.