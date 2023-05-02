  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 50 indirim geliyor! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Türkiye'de seçimlere iki hafta kala son anket sonuçları duyuruldu! İşte parti ve adaylarda son durum

Mehmet Uçum: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmezse tam bağımsızlığa darbe olur

ABD'de borç limiti krizi! Yellen tarih verdi

İflas ettiren o rakam kayıtlara geçti! Dev şirketler resesyon endişesiyle binlerce kişiyi işten çıkarmaya devam ediyor

TİP'liler yürüyüşte buluştu! Hadsiz slogan: Şeriata geçit yok...

Pentagon kolları sıvadı: Tam tamına 7,8 milyar dolar! 126 adet F-35 seçimleri için onayı bekliyor!

ABD, Rusya'nın kayıp sayısını açıkladı

Alman devi Volkswagen listeden kaldırdı: Talep çok vardı! Dikkat çeken karar, Türkiye'ye gelmeyecek!

14 Mayıs seçimleri öncesi son anket! 'AK Parti açık ara önde'
Ekonomi Destici Temmuz'daki en düşük emekli maaşını açıkladı
Ekonomi

Destici Temmuz'daki en düşük emekli maaşını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-02 08:03:00 -
Destici Temmuz'daki en düşük emekli maaşını açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek." dedi.

Pendik'te bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem sınırların içinde hem de sınırların dışında bütün hızıyla ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Teröristlerin İHA ve SİHA'ların korkusundan başlarını mağaraların dışına çıkaramadığını, özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde harekatların devam ettiğini dile getiren Destici, "Suriye'nin kuzeyinde neden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık? Çünkü PKK, PYD, YPG adıyla, Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı. Türkiye, önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak bıçak gibi kesti, sonra Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla adeta sınırlarımızın 40 metre ötesine süpürdü attı." diye konuştu.

Destici, "Şimdi bu yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun' diyor. PYD kim, PKK. Yani 'PKK orada olsun, devlet kursun' diyor. Neden çünkü ABD, Batı öyle istiyor. Neden? Şu anda seçim ittifakı yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil ve HDP öyle istediği için bunu açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN'ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Destici, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hamleler yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de gaz, petrol aradı. Karada da petrol aradı ve neticede ne oldu? Arayan bulur. Belki her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Önce 350 milyar metreküp, sonra 540 milyar metreküpe çıktı, sonra 750 milyar metreküp oldu. Peki nominal değeri ne kadar? 1 trilyon dolar. Peki bugün bizim iç, dış borcumuz ne kadar, 460 milyar dolar. Sadece devletin borcu değil, özel, kamu dahil... Bunun iki katından fazla değeri olan gaz bulundu. Bakın hanımefendi, Sayın Akşener 'Gerçekten gaz bulundu mu, acaba çıktı mı?' diyor. Tamam bu hanımların bir kuşkucu tarafı olur ama gazda da olmaz. Adamdan kuşkulan da gazdan niye kuşkulanıyorsun?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 yıl boyunca konutlarda, mutfaklarda ve sularda kullanılan gazın, 1 ay boyunca da bütün gaz kullanımının bedava olduğu müjdesini paylaştığını aktaran Destici, "Şimdi diyorum ki Sayın Akşener sana da bedava, Kılıçdaroğlu'na da bedava, Babacan'a da bedava, Karamollaoğlu'na da bedava. Hepinize bedava ama PKK'lı yol arkadaşlarınıza, Kandil'deki ittifak ortaklarınıza gaz yok. Onlara ne var? İHA, SİHA var." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayat pahalılığına da değinen Destici, "Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek." değerlendirmesini yaptı.

Destici, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin tarihi bir seçime gittiğinin altını çizerek, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve BBP'ye destek verilmesini istedi.

Destici'den net çağrı: Bir de seni duyalım
Destici'den net çağrı: Bir de seni duyalım

Gündem

Destici'den net çağrı: Bir de seni duyalım

Destici'den dikkat çeken 'Alevi' açıklaması
Destici'den dikkat çeken 'Alevi' açıklaması

Gündem

Destici'den dikkat çeken 'Alevi' açıklaması

BBP Lideri Destici: İktidara gelirlerse Baykar'ı çalıştırmayacaklar
BBP Lideri Destici: İktidara gelirlerse Baykar'ı çalıştırmayacaklar

Gündem

BBP Lideri Destici: İktidara gelirlerse Baykar'ı çalıştırmayacaklar

Destici 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca sert konuştu
Destici 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca sert konuştu

Gündem

Destici 'Tito artığı' sözleri hatırlatılınca sert konuştu

"Allah belasını versin" demişti! Mustafa Destici'den çok sert tepki
"Allah belasını versin" demişti! Mustafa Destici'den çok sert tepki

Siyaset

"Allah belasını versin" demişti! Mustafa Destici'den çok sert tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
﻿Türkiye'den büyük petrol müjdesi: Petrol arama çalışmalarını hızlandıracak: Türkiye'nin petrolü resmen artacak!
Ekonomi

﻿Türkiye'den büyük petrol müjdesi: Petrol arama çalışmalarını hızlandıracak: Türkiye'nin petrolü resmen artacak!

Türkiye petrol arama çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına..
Alman devi Volkswagen listeden kaldırdı: Talep çok vardı! Dikkat çeken karar, Türkiye'ye gelmeyecek!
Otomotiv

Alman devi Volkswagen listeden kaldırdı: Talep çok vardı! Dikkat çeken karar, Türkiye'ye gelmeyecek!

Alman devi olan marka artık Türkiye'de yok. dünyanın önde gelen otomobil markalarından olan Ford, 2009 ve 2020 yılları arasında en çok sattı..
İsmail Saymaz aracılığıyla deprem üzerinden iktidarı hedef almıştı! Prof. Doğramacı mahkemede ifade değiştirdi
Gündem

İsmail Saymaz aracılığıyla deprem üzerinden iktidarı hedef almıştı! Prof. Doğramacı mahkemede ifade değiştirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 152 kişinin hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski Başhekimi Prof. Dr. Yunus Do..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23