  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Destici o kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif etti!
Gündem

Destici o kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif etti!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 07:30:00 - 2024-07-26 07:30:39

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde PKK sempatizanlarının gerilla müziğiyle yaptığı provokasyonlara karşı sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Destici, "Terör örgütü propagandası yapıp Türk vatandaşı olanların, kimliği tespit edilip vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan terör propagandası faaliyetlerine dikkat çeken Destici, devletin bu tür eylemlere karşı daha kararlı ve sert tedbirler alması gerektiğini vurguladı. PKK sempatizanlarının müzik ve diğer kültürel araçlar üzerinden yaptığı provokasyonların kabul edilemez olduğunu belirten Destici, bu kişilerin vatandaşlık haklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti
Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti

Sosyal Medya

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Mersin'deki PKK yandaşı alçakları savunmak DEM'e düştü!
Mersin'deki PKK yandaşı alçakları savunmak DEM'e düştü!

Siyaset

Mersin'deki PKK yandaşı alçakları savunmak DEM'e düştü!

Terör örgütü PKK'ya darbe! 1'i kırmızı listeden 94 terörist sarı torbada
Terör örgütü PKK'ya darbe! 1'i kırmızı listeden 94 terörist sarı torbada

Gündem

Terör örgütü PKK'ya darbe! 1'i kırmızı listeden 94 terörist sarı torbada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

filistin davası

çok süper olur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23