Destici o kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif etti!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde PKK sempatizanlarının gerilla müziğiyle yaptığı provokasyonlara karşı sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Destici, "Terör örgütü propagandası yapıp Türk vatandaşı olanların, kimliği tespit edilip vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
Son dönemde artan terör propagandası faaliyetlerine dikkat çeken Destici, devletin bu tür eylemlere karşı daha kararlı ve sert tedbirler alması gerektiğini vurguladı. PKK sempatizanlarının müzik ve diğer kültürel araçlar üzerinden yaptığı provokasyonların kabul edilemez olduğunu belirten Destici, bu kişilerin vatandaşlık haklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
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