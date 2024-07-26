Destici o kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif etti!

Son dönemde artan terör propagandası faaliyetlerine dikkat çeken Destici, devletin bu tür eylemlere karşı daha kararlı ve sert tedbirler alması gerektiğini vurguladı. PKK sempatizanlarının müzik ve diğer kültürel araçlar üzerinden yaptığı provokasyonların kabul edilemez olduğunu belirten Destici, bu kişilerin vatandaşlık haklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.