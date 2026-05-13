Destici ‘Ne Kürdistan’ı lan!’ demişti! Ahmet Türk geri adım attı: Amedspor bir Türkiye takımıdır!

Görevden alınarak yerine kayyım atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesine ilişkin “Kürdistan takımı” ifadesi kullanması sonrası gelen tepkilere cevap verdi.

Ahmet Türk şunları söyledi: “Kürdistan bir coğrafik terimdir. Yani Selçuklu'dan tutun, Osmanlı'ya kadar hiç kimse bu bölgenin Kürdistan olduğunu inkar etmemiş. Biz Kürdistan dediğimiz zaman sadece Kürtleri kastetmiyoruz. Burada Süryanisi var, Ermenisi var, Arabi var, Mahalmisi var, birçok halk var. Bunlar hepsi Kürdistani halklardır. Elbette ki Amedspor bir Türkiye takımıdır. Türkiye Süper Ligi'ne geçiş yapan bir takımdır. Bir Türkiye takımıdır. Ama sonuçta bir Kürdistani ruh var insanlarda. Şarkılar Kürtçe, söylemler Kürtçe, hitabetler Kürtçe. Bu bir halkın dilinin, kültürünün spora yansımasıdır. Siz bunu kabullenmezseniz hiçbir zamanda bu ülkede barışı sağlayamazsınız. Kardeşliği gerçekleştiremezsiniz.

DESTİCİ CEVAP VERİLECEK BİRİ DEĞİL

Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil. Kimliği ve kişiliği olan insan böyle bir üslubu kullanmaz. Lan kelimesini, ulan kelimesini kullanmaz. Ben elli yıldan fazladır siyaset yapıyorum. Hakkımda PKK örgüt üyeliğinden birkaç kez dava açıldı. Siyasi davalar açıldı. Ama 50 yıl içinde hakaretten dolayı hiçbir dava açılmadı. Çünkü hiçbir insana hakaret etmedim.

Ancak kişiliği zayıf olan insanlar hakaret eder.”