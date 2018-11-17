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Destici: İttifak konusunda AK Parti ile bir temasımız olmadı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Destici, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için AK Parti ile ittifak konusunda herhangi bir temasa girmediklerini belirtti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:20
Destici: İttifak konusunda AK Parti ile bir temasımız olmadı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Destici, Cumhur İttifakı ortağı Ak Parti ile yerel seçimler öncesi bir temaslarının olmadığını, BBP olarak her bölgede kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Destici, şöyle konuştu:
''Biz, BBP olarak Türkiye'nin her seçim noktasında kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle seçimlere katılacağız. İnşallah önümüzdeki 31 Mart 2019 yapılacak yerel seçimlerde hem Türkiye genelinde, hem de Konya'da BBP için bir şahlanış, bir zafer seçimleri olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Pazartesi günü aday adaylığı başvuruları başlıyor. Şimdiden adaylık için başvuran arkadaşlarımız var. Seçimlerde BBP olarak bu tecrübeli kadrolarımızla yüzünün akıyla çıkacağımıza ben inanıyorum.''

Gazetecilerin 'Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak olacak mı?' sorusunu da yanıtlayan Destici, "Şu ana kadar o konuda bir temasımız, bir görüşmemiz olmadı" dedi.

BİZİ AYRIŞTIRMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Son yıllarda din, milliyetçilik ve Atatürk üzerinden tartışmaların olduğuna da dikkat çeken Destici, "Türkiye'de son yıllarda din ve milliyetçilik üzerinden, Atatürk üzerinden bir tartışma, kamplaşma ve ayrışma alanı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Biz bu filmleri geçmişte de gördük. Bu senaryoları geçmişte de yazdılar ve bazı figüranları da oynattılar. Türk milletinin asla bu tuzağa düşmemesi lazım. Siyasi parti temsilcilerimizin, sözcülerinin de bu oynanan oyunlara, provokatif eylemlere prim vererek birbirlerinin suçlayıcı, birbirlerini itham edici söz ve davranışlardan uzak durması gerekiyor. Bizim dini değerlerimiz, inanç değerlerimiz üzerinden bizi hiç kimsenin ayrıştırmasına, kamplaştırmasına ve ileride çatıştırma zeminleri oluşturulmasına hiç kimsenin müsaade etmemesi lazım" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADALEDE FARKLI YOLLARA GİRİLMEMESİ LAZIM

Türkiye'nin 35 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Destici, bu mücadelede farklı yollara sapılmaması gerektiğini söyledi. Destici, "Türkiye terörlü mücadelede hem içeride, hem de dışarıda terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele anlayışıyla devam ediyor. Bu mücadeleden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Burada asıl olan bu mücadelenin sekteye uğramaması. Bu 35 yıllık süreçte ciddi mücadeleler verildi, başarılar kazanıldı. Ama belli bir süre sonra farklı yollara girildi. İnşallah bizim ümidimiz, beklentimiz farklı yollara girilmemesi ve bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelenin devam ettirilmesidir" dedi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:20
  1. Konya
  2. Mustafa Destici
  3. Büyük Birlik Partisi
  4. BBP
  5. AK Parti
  6. ittifak
  7. MHP

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