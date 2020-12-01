Destici esnafları işaret etti: Teminat altına alınsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Tedbirlere uymak hepimizin hem insani hem de vatandaşlık görevidir” dedi.

“Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirlere uymak hepimizin hem insani hem de vatandaşlık görevidir” diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Burada üzerinde hassasiyetle durup çözüm üretilmesi gereken önemli bir husus ise bu süreçten olumsuz etkilenecek olan esnaflarımız başta olmak üzere diğer kesimlerimizin mağduriyeti mutlaka giderilip işlerini-işyerlerini kaybetmemeleri teminat altına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Destici şöyle devam etti:

“Bir başka önemli husus ise; hekimlerimizden hemşirelerimize tüm sağlık çalışanlarımıza ve bu sürecin uygulayıcısı İçişleri Bakanlığı personelimiz ile diğer kamu görevlilerimize hepimiz azami derecede yardımcı olmalı ve onların moralini-motivasyonunu yüksek seviyede tutmalıyız.”