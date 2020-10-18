Destici, BBP 11. Olağan Kurultayı'nda konuştu:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisinde, 'Yönetim farklı düşünüyor ama Genel Başkan böyle istedi' denilebilecek tek bir karar yoktur. Hırslarını akıllarının önüne koyup, evimiz bildiğimiz, emanetçisi olduğumuz partimizi taşlayanlara değer vermemizi de kimse beklemesin." dedi.



Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 11. BBP Olağan Kurultayı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin delegeleri selamlamasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Destici, 11. BBP Olağan Kurultayında yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bugüne partinin milletin inançlarının, değer yargılarının zırhı olduğunu kaydetti.



Siyasetin karanlık koridorlarında hiçbir zaman dolaşmadıklarını dile getiren Destici, "Biz, siyasetin kirli pazarlıklarının içinde hiç olmadık. Milletin sırtına basarak yükselenlerden hiç olmadık. Hiçbir vesayet odağının, hiçbir sermaye grubunun, hiçbir lobinin, hiçbir uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız. İşte en çok bunun için milletimizin Büyük Birlik Partisine ihtiyacı var." diye konuştu.



Türkiye'de ve dünyada gündemin birinci sırasında yeni tip koronavirüsün (Kovid 19) bulunduğunu, tüm dünyada ağır sosyal ve ekonomik şartların yaşandığını belirten Destici, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi gören tüm hastalara şifa diledi.

- "Azerbaycanlı kardeşlerimiz haklarını koruyorlar"

Destici, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı kendini koruma ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini desteklediklerini söyledi.

Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden bir devlete karşı savaştığını söylemenin gerçekleri tam ve doğru bir şekilde ifade etmeye yetmeyeceğini aktaran Destici, "Azerbaycan, arkasına birden fazla devleti almadan sesini bile yükseltemeyen, Taşnak çetelerinden hiçbir farkı olmayan devlet görünümlü Ermenistan çetesiyle mücadele ediyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz haklarını koruyorlar. Kardeşlerimiz haklılar. Kardeşlerimiz kazanacaklar." ifadesini kullandı.



Azerbaycan'da işgal edilen toprakların işgalcilerden temizleneceğini, sonrasında iki devletin masaya oturabileceğini kaydeden Destici, Türkiye ve Türk milletinin her zaman, her şartta Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.



Doğu Akdeniz'deki meselelere de değinen Destici, "küresel emperyalizmin Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili en büyük probleminin, Türkiye'nin, kaynaklarını, Batılı devletlerin vesayeti olmadan değerlendirme gücüne sahip olmasından kaynaklandığı" değerlendirmesinde bulundu.



Destici, "Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'de hak iddia ederken Türkiye'nin Ege'de adalar dışında sahip olduğu 2 bin 805 kilometre ve Akdeniz'deki 1577 kilometrelik kıyı uzunluğunu yok sayması hukuksuzluktur." dedi.



- "Partimizi taşlayanlara değer vermemizi kimse beklemesin"



Destici, kongre öncesinde arkadaşlarına yöneltilen hakaret düzeyindeki suçlamalara sessiz kalmayı tercih ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Konumumuz gereği, cevap verecek olsak, insan içine çıkamayacak olanların, bizlere yaptığı iftira ve suçlamalara sessiz kaldık. Bir noktadan sonra, partimizi temsil etme noktasındaki bütün arkadaşlarımız, temsil ettiğimiz yapının hukukunu korumak adına, mensubu olduğumuz partinin kurumsal kimliğini koruma adına, evimiz bildiğimiz, rahmetli şehit liderimizin cümlesiyle 'çocuklarımızın süt parasından keserek evimiz yaptığımız teşkilatımız'ın huzurunu koruma adına birkaç cümle de olsa söylemek zorunda kaldık. İstisnasız her kararımızı istişare ile aldık. Büyük Birlik Partisinde, 'Yönetim farklı düşünüyor ama Genel Başkan böyle istedi' denilebilecek tek bir karar yoktur. Hırslarını akıllarının önüne koyup, evimiz bildiğimiz, emanetçisi olduğumuz partimizi taşlayanlara değer vermemizi de kimse beklemesin."



Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetini taşıdıklarını kaydeden Destici, Büyük Birlik gayesi ve büyük Türkiye hedefi ile yola çıktıkları partilileri, camiaya, davaya, mücadeleye katkı vermeye çağırdı.



- Kurultay tartışmalı başladı



Kovid-19 salgını nedeniyle izleyici alınmayan kurultayda, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser'in selamlama konuşması sırasında tartışma çıktı.



Kurultayda, Genel Başkan Mustafa Destici'nin karşısında aday olmak için ulaşılması gereken 200 delege imzasını toplamaya çalışan eski Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, kurultay divanı teşekkülünün gizli oylamayla yapılmasını istedi.



Bunun üzerine Yanar'ı destekleyen MKYK Üyesi Selahattin Şenliler ile bazı partililer arasında tartışma yaşandı. Delegelerin birbirinin üzerine yürümesi kurultayda gerginliğe neden oldu.





