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Adnan Oktar'a İsrail'den sonra bir destek de Mısır'dan!

Dün sabah Adnan Oktar ve örgütüne karşı başlatılan operasyon İsrail basında geniş yer bulmuştu. Dünyaca ünlü birçok İsrailli gazete, Adnan Oktar ve militanlarını manşetlerine taşıyıp destek verirken, bugün de Yunan ve Mısır basını Oktar ve örgütünü öven başlıklarla okuyucularının karşısına çıktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:33
Adnan Oktar'a İsrail'den sonra bir destek de Mısır'dan!

Seçim sürecini mercek altına alan Yunan basını, Türkiye’deki adli vakalarla da yakından ilgileniyor. Bunun son örneği "gasp, taciz, dolandırıcılık ve suç örgütü oluşturma" suçlarından gözaltına alınan Adnan Oktar’ın tutuklanması oldu. Ancak dikkat çeken nokta, bu haberin duyuruluş şekli oldu.

"ERDOĞAN YAZARLARI TUTUKLUYOR"

Cinsel istismar, dolandırıcılık, gasp gibi pek çok suçla suçlanan Adnan Oktar için "Müslüman yazar tutuklandı" başlığı atılırken, "Erdoğan rejimi tüm yazar ve akademisyenleri tutuklamakta devam ediyor" algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini de Oktar için "Müslüman yazar" başlığını kullanan yayın kuruluşlarından biri oldu.

Başlıkta "Müslüman yazar" denmesine karşın; Oktar’ın televizyon yayınlarında sunucu kadınlarla olsan seviyesiz temasları, kadınlara "kedicik" sunucu erkeklere de "aslancıklar" diye hitap etmesine ise ancak haberin iç kısımlarında değinildi.

ADNAN OKTAR'A  MISIR BASININDAN DESTEK

Adnan Oktar ve kediciklerinin yakalanması Mısır basınında da gündem oldu.

Mısır'da yayın yapan en önemli gazetelerden AlMasry AlYoum, "Türkiye, kedicikleriyle gündem olan din adamı Adnan Hoca’yı 234 müridiyle tutukladı" başlığıyla Türkiye yapılan operasyonu manşetine taşıdı.

DÜN İSRAİL BASINI OKTAR VE KEDİCİKLERİNİ ÖVEN YAYINLAR YAPMIŞTI

Dün İsrail basını da, Adnan Oktar'ın yakalanmasına ilişkin bir çok haberi manşetlerine taşımış, suç örgütünün elebaşısını "Müslüman lider", "İslam cemiyetinin lideri" olarak okuyucularına duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:33
  1. İsrail
  2. Erdoğan
  3. Türkiye
  4. mısır
  5. adnan oktar

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
    SİSİ NİN BASINI ŞEREFSİZLİK YAPMASIN. ADNAN DİN ADAMI AMA HAHAM!! MÜSLÜMAN DİN ADAMI DEĞİL.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU4 sa önce
    EEEE....VARIN ANLAYIN,BU RAPORLU OLDUĞU SÖYLENEN KİŞİNİN KİMLERE HİZMET ETTİĞİNİ..ALLAHAŞKINA RAPR ALMAK ÇOKMU ZORMUŞ.ONA RAPOR VERENLER KİM...LAF,LAF,LAF...
  • KAMİLKAMİL4 sa önce
    NE BEKLİYORDUNUZ..,KİME DOKUNUYORUZ SESİ NEREDEN ÇIKIYOR..EL EZHER DEN FETVA İSTERLERSE ŞAŞIRMAYALIM...İMAN HIRSIZI ZINDIKLAR SIRA DA MİRGİBİ SIFATLARDAKİ YALANCILARA GELİYOR..,BETER OLASICALAR...
  • Tacettin KurtTacettin Kurt4 sa önce
    Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıkar çokta şaşıracak bi şey yok
  • hercaihercai4 sa önce
    ISLAMI BOLMEK ISTEYENLERDEN DESTEK GELMIS, NORMAL SAYILIR! AMA DEVLET ADNAN OKTAR VE CETESINI IYI COZUP CEZALARINI VERMELIDIR. A9 TELEVIZYON AKISI DA TAMAMEN DURDURULMALIDIR!
  • hsnhsn2 sa önce
    yakında ülkemden de yan çıkanlar olur demokrasi özgürlük basın hürriyeti masallarıyla fetö ye sahip çıkanlar gibi
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    DEVLETIMIZIN geregini yapacagina inaniyorum. Iceride ve disarida ötenler olacaktir.Biz dik duracagiz.
  • nnnn4 sa önce
    Kılıçdaroğlu? chp? bunların avukatı olurlar. ne kadar Türkiye karşıtı varsa chp onların yanında her zaman.
  • kemalkemal3 sa önce
    müslüman liderin! kaygısına düşmüş siyoniste bak hele..
  • saddisaddi49 dk önce
    NE KADAR CEMAAT VARSA HEPSİNİ KAPATIN Atatürkün tek tasvip ettiğim hareketi buydu. 
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