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Ekonomi

Destekler devam etmeli

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama sektöründe KDV’nin 2020 sonuna kadar indirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:44:00 -
Destekler devam etmeli

Pandeminin turizme büyük darbe vurduğunu anlatan Eresin, şu görüşleri paylaştı:

“Ekonomi yönetimi tarafından sektör için faydalı olacak bir karar alındı. Ne var ki toparlanma, kuvvetle muhtemel 2021 baharını bulacak. Bu nedenle sektöre sunulan vergi indirimlerinin devam etmesini diliyoruz. Turizmde yapılan satışlar, uzun vadeli olduğundan KDV desteklerinin etkileri hemen hissedilmiyor. Bu yüzden desteklerin uzun süreli olmasında ve 2021’de de devam etmesinde yarar görüyoruz.”

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