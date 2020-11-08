Destekçisi ekran yüzünden şaşırtan çağrı! FOX’tan Trump harekatı

Fox News kanalının, seçim gecesi Arizona eyaletini Biden'ın kazandığı tahminini açıklayarak, Trump'ın kızdırdığı haberleri yapılmıştı.

ABD'de sahip olduğu medya gücü ile Donald Trump'ın en büyük destekçileri arasında iddia edilen Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch'ın, bu desteği oy sayım süreci ile birlikte azaltmaya başladığı değerlendiriliyor.

Yapılan yorumlar, Fox News kanalı ile New York Post ve The Wall Street Journal gazetelerinin, Trump'ın usulsüzlük iddiaları ile aralarına da mesafe koyduğuna işaret ediyor.

Dahası bu yayın organlarının, Trump'ın olası yenilgisine karşı izleyicilerini ve okurlarını hazırlamaya başladıkları yorumu yapılıyor.

Trump küplere bindi

Fox News kanalının, seçim gecesi Arizona eyaletini Biden'ın kazandığı tahminini açıklayarak, Trump'ın kızdırdığı haberleri yapılmıştı. Kanal, Trump'ın kanıt ortaya koymadığı usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak kurum çatısı altında net bir tavır ortaya koymuş değil.

Ancak analın yayıncılarından Brett Baier, Cuma akşamı kanıtları işaret ederek, "Bir şey görebilmiş değiliz. Bize bir şey sunulmadı" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, televizyonun yıldız sunucularından olan Sean Hannity ise "Amerikan halkının, seçimlerin meşruiyeti noktasında şüphelenme hakkı var" dedi.

Ancak kanalda yapılan yayınların genel tonunun, Trump sonrası döneme işaret ettiği yorumları yapılıyor.

Zarif bir şekilde bırakma çağrısı

Kanalın bir başka ekran yüzü olan ve bir Trump destekçisi olarak bilinen Laura Ingraham, "hiç istemeseler bile", eğer seçimi kaybettiği kesinleşirse Donald Trump'ın bunu zarif bir şekilde kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Ingraham, "Kaybetmek, özellikle de adil olmadığını bildiğiniz böyle bir süreçte, karına bir yumruk gibi. Bu arada, bunları söylerken yenilgiyi kabul ediyor değilim. Ama kaybetmek, eğer sonunda olacak olan buysa, çok kötü. Ama Başkan Trump'ı ünü, eğer ülkeyi daha ileri götürecek adımlar atarsa daha da perçinlenecektir" dedi.

Murdoch'a ait, Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan "Başkan'ın son maçı" isimli bir başyazı da benzer bir mesajı içeriyor:

"Başkan Trump kaybetmekten nefret eder ve sonuna kadar mücadele edeceğine de şüphe yok. Ama eğer kaybettiği kesinleşirse, görevi Amerikan demokratik geleneklerine uygun, onurlu bir şekilde bırakmak yoluyla, kendisine ve ülkeye en iyi şekilde hizmet etmiş olur"

Sansasyonel haberler ile öne çıkan New York Post gazetesinde yayınlanan iki yazıda da Trump'un başkanlığı kaybedebileceği öngörüsü kaleme alındı.

Gazete, Trump'ın kanıt ortaya koymadığı seçim usulsüzlüğü iddiaları noktasında da, onun savını destekleyen bir yayıncılık ortaya koymuyor.