Destek primi emekli maaşını artırmaz

Soru: Ben 2006 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir şirkette 11 yıldır destek primi ödeyerek çalışmayı sürdürdüm. İşten ayrılacağım. Ödediğim destek priminin emekli maaşıma katkısı olur mu? Fatih Z.

Cevap: İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar emekli olduktan sonra destek primi ödeyerek çalışmasını sürdürüp aynı zamanda emekli maaşını alabilir. Destek primi içinde emeklilik primi bulunmuyor. Emekli işçinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirme riskine karşı kısa vadeli sigorta primi bulunuyor. Bu nedenle destek primi ödemenin hali hazırda ödenen emekli maaşına bir katkısı olmaz.