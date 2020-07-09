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Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Destek ödemeleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak açıkladı mı? Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:21:00 - 2020-07-09 15:23:38
Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, onbinlerce vatandaşa müjdeli haberi biraz önce verdi. Pakdemirli "Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını aktardı.

Destek ödemeleri hesaplara ne zaman yatırılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 651 milyon TL’lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Yapılacak destek ödemeleri:

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize, 484 milyon TL

Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize, 112,5 milyon TL

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11 bin 347 üreticimize, 41 milyon TL

Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği Ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun." dedi.

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