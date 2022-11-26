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Ekonomi Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!
Ekonomi

Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 13:41:00 -
Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından tarıma yönelik desteklerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Desteğin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibesi

Paylaşıma göre, çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibe desteği, 23 milyon 618 bin 955 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 12 milyon 300 bin 720 lirası ipekböceği yetiştiriciliği desteğinden oluşuyor.

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