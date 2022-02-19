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Ekonomi ‘Destek bizden üretim sizden!’
Ekonomi

‘Destek bizden üretim sizden!’

Denizli Tarım ve Orman Sektörü Toplantısı sonrası resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Son 19 yılda Denizli’ye yapılan yatırım ve desteği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 08:32:00 -
‘Destek bizden üretim sizden!’

YENİ AKİT  ANKARA

Denizli Tarım ve Orman Sektörü Toplantısı sonrası resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Son 19 yılda Denizli’ye yapılan yatırım ve desteği açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Denizli’de çiftçimiz, üreticimiz, sektör temsilcilerimiz ile bir aradaydık. Son 19 yılda Denizli’ye; 14,2 milyar lira yatırım ve destek verdik. Tarımsal üretim değeri 11 kat artışla 9,7 milyar liraya çıktı. Destek bizden üretim sizden” dedi.

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