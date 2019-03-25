0553 313 94 23

Destek artıyor! Bir haftada 5 milyonu aştı

İngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.

25 Mart 2019 Pazartesi 06:34
Destek artıyor! Bir haftada 5 milyonu aştı

İngiliz Parlamentosunun internet sitesinde imzaya açılan Brexit'in iptal edilmesine yönelik dilekçeye destek artıyor.

Hükümete, Brexit sürecinin iptal edilmesi çağrısında bulunulan dilekçedeki imza sayısı bir haftada 5 milyonu geçti.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi yer alıyor.

İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor.

İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçedeki talep Parlamentoda tartışılıyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının dün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 06:34
  1. imza
  2. brexit
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
    1. Meteoroloji'den sağanak ve fırtına..
    2. Aynı noktada peş peşe iki kaza: 7 yaralı
    3. Destek artıyor! Bir haftada 5 milyonu..
    4. Dolar ve altında sert düşüş
    5. Tehlike artıyor! Hızla silahlanıyorlar
    6. Denizli'de deprem !
    7. Cumhurbaşkanı açıkladı... 'Erken yaşta..
    8. Erdoğan'ın mitinglerde söylediği..
    9. Skandal kararı bugün imzalıyor
    10. Çok acı haber... 5 yaşındaki çocuk..
    11. CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile..
    12. Kanada'da dünyanın en büyük ve en..
    13. Nöbet 5. yeni bölüm fragmanı izle |..
    14. 1 Nisan tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi..
    15. Silivri’de park halindeki otomobil..
    16. Zeytinburnu’nda trafik kazası... 5..
    17. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? |..
    18. Sigara sadece içeni değil tüm..
    19. FenerbahçeliZacj attı! Slovenya..
    20. New York'ta büyük yürüyüş!..
    21. Romanlar yerel seçimler için kararını..
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
    23. Tehlikeli adım! ABD uçağı Rusya..
    24. Avrupa ülkesinde bakana saldırı son..
    25. Süleyman Soylu açıkladı:Listeleri..
    26. Almanya bu kez şaşırttı! Öcalan ve PKK..
    27. ABD'deki gençler arasında panik atak,..
    28. İtiraf gibi açıklama: Devlet sırrı...
    29. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye mesaj..
    30. Bakan Soylu: “On yıllardır sevincimizi..
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları bunun için yakıp, kestiler!
    Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları bunun için yakıp, kestiler!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler