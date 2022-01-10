ATV’de yayınlandığı ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgi gören Destan dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranda olacağı merak konusu. Peki, bu hafta Destan yeni bölüm var mı?

Destan yeni bölüm ne zaman? 11 Ocak Salı Destan var mı?

Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, "Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup bazı oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle Destan ve Kuruluş Osman dizilerimizin çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir; Destan ve Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. Destan 18 Ocak Salı ve Kuruluş Osman 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ATV ekranında olacak" denildi.