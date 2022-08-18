Destan dizisinden kötü haber maalesef geldi

Ani bir kararla final yapacağı açıklanan Destan dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Tv100'de yer alan habere göre, Ebru Şahin’in başrolünü oynadığı Destan dizisinin sezon finali yapacağı duyurulmuş ancak daha sonra yapımcı Mehmet Bozdağ dizinin yeni yazılan senaryolarının içine sinmediğini belirterek final kararı aldıklarını duyurmuştu.

Diziyle ilgili Bozdağ bir final bölümü çekeceklerini de açıklamıştı.

İşte o final senaryosu yazıldı. Senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem yazdı.

Eryılmaz dizinin ekrana veda edeceği 28. bölümün senaryo kapağını yayınladı.

Bugün Destan dizisinin oyuncuları tek tek arandı ve haftaya final bölümünün çekileceği iletildi.

Orta Asya’nın çetin bozkırlarında Akkız’la Batuga’nın destansı aşkının anlatıldığı diziye televizyon filmi tadında bir final bölümü yazılacak.

Dizinin tüm oyuncuları büyük finalde yer alacak.