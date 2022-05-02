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Medya Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı
Medya

Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı

Destan dizisini yakından takip edenler yeni bölümün 3 Mayıs Salı akşamı ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman? Bu hafta Destan yok mu? Destan yeni bölüm neden yok? 3 Mayıs Salı ATV yayın akışı

Yeniakit Publisher
2022-05-02 15:52:00 -
Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı

Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan dizisi, ATV ekranlarında yayımlanıyor. Dizinin 22.bölümünün ekranlara yarın gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman?

Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı

Bayram sebebiyle pek çok dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Destan dizisinin de yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Destan'ın yerine ATV ekranlarında saat 20.00'de Aşk Bu Mu isimli film yayımlanacak. Destan dizisinin yeni bölümü ise 10 Mayıs'ta ekranlarda olacak.

3 Mayıs Salı ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Oskar's Oasis

10.15 Kukuli

10.45 Maceracı Yüzgeçler

10.55 Neşeli Dünyam

11.05 Oskar's Oasis

11.10 Alvin ve Sincaplar 3

13.00 ATV Gün ortası

14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Aşk Bu mu

22.20 Tolkien

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