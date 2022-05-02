Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı
Destan dizisini yakından takip edenler yeni bölümün 3 Mayıs Salı akşamı ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman? Bu hafta Destan yok mu? Destan yeni bölüm neden yok? 3 Mayıs Salı ATV yayın akışı
Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan dizisi, ATV ekranlarında yayımlanıyor. Dizinin 22.bölümünün ekranlara yarın gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman?
Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı
Bayram sebebiyle pek çok dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Destan dizisinin de yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Destan'ın yerine ATV ekranlarında saat 20.00'de Aşk Bu Mu isimli film yayımlanacak. Destan dizisinin yeni bölümü ise 10 Mayıs'ta ekranlarda olacak.
3 Mayıs Salı ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Oskar's Oasis
10.15 Kukuli
10.45 Maceracı Yüzgeçler
10.55 Neşeli Dünyam
11.05 Oskar's Oasis
11.10 Alvin ve Sincaplar 3
13.00 ATV Gün ortası
14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Aşk Bu mu
22.20 Tolkien