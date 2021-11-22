Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?
Çolpan Hatun tarihte var mı? Destan dizisinde yer alan Çolpan Hatun karakterinin kim olduğu, tarihte yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Peki, Çolpan Hatun karakterini kim oynuyor? Çolpan Hatun gerçekte yaşamış mı?
ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisi ilk bölümüyle 23 Kasım Salı akşamı ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler ise Çolpan Hatun’un kim olduğunu bu rolü kimin oynadığını araştırıyor.
Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?
Çolpan Hatun; Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.
Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatıyor. İslamiyet’in kabulünden önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayatını konu alan dizideki karakterler ise kurgu.
Dizide Çolpan Hatun rolünü İpek Karapınar oynuyor.
İpek Karapınar kimdir?
İpek Karapınar, 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. İpek Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.
İpek Karapınar’ın rol aldığı diziler şöyle:
Hatırla Sevgili-Zeynep
Kurtlar Vadisi Pusu-Funda İlmen
Zehirli Sarmaşık-Sinem
Doludizgin Yıllar-Gülşen
Köprü-Aslı Yazıcı
Küçük Sırlar-Arzu
Ustura Kemal-Nihal
Talih Kuşu-Cansu
Adını Kalbime Yazdım-Leyla
Hayat Yolunda-Yelda Güçlü
Kırgın Çiçekler-Feride
Nöbet-Zeynep