  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?
Medya

Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?

Çolpan Hatun tarihte var mı? Destan dizisinde yer alan Çolpan Hatun karakterinin kim olduğu, tarihte yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Peki, Çolpan Hatun karakterini kim oynuyor? Çolpan Hatun gerçekte yaşamış mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:54:00 -
Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?

ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisi ilk bölümüyle 23 Kasım Salı akşamı ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler ise Çolpan Hatun’un kim olduğunu bu rolü kimin oynadığını araştırıyor.

Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?

Çolpan Hatun; Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatıyor. İslamiyet’in kabulünden önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayatını konu alan dizideki karakterler ise kurgu.

Dizide Çolpan Hatun rolünü İpek Karapınar oynuyor.

İpek Karapınar kimdir?

İpek Karapınar, 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. İpek Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.

İpek Karapınar’ın rol aldığı diziler şöyle: 

Hatırla Sevgili-Zeynep

Kurtlar Vadisi Pusu-Funda İlmen

Zehirli Sarmaşık-Sinem

Doludizgin Yıllar-Gülşen

Köprü-Aslı Yazıcı

Küçük Sırlar-Arzu

Ustura Kemal-Nihal

Talih Kuşu-Cansu

Adını Kalbime Yazdım-Leyla

Hayat Yolunda-Yelda Güçlü

Kırgın Çiçekler-Feride

Nöbet-Zeynep

 

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece kim oynuyor?
Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece kim oynuyor?

Medya

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler
Ekonomi

Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, son günlerde artış gösteren dolar kurunun nasıl düşeceğine dair ezber bozan bir çıkışta bulundu...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Türkiye' açıklaması: Mümkün değil
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Türkiye' açıklaması: Mümkün değil

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade etti. ..
'Arap' kılığına girip taksiye bindiler! Bakın kısa mesafeye kaç lira ödediler
Gündem

'Arap' kılığına girip taksiye bindiler! Bakın kısa mesafeye kaç lira ödediler

Youtube'da yayın yapan Mert Karasu ve Burak Tutal, "Arap" kılığına girerek taksi ile Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitti. Vicdansız taksici..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay