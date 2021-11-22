ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisi ilk bölümüyle 23 Kasım Salı akşamı ekranlara gelecek. Diziyi merak edenler ise Çolpan Hatun’un kim olduğunu bu rolü kimin oynadığını araştırıyor.

Destan Çolpan Hatun kimdir? Destan dizisi Çolpan Hatun’u oynayan kim?

Çolpan Hatun; Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han.

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatıyor. İslamiyet’in kabulünden önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayatını konu alan dizideki karakterler ise kurgu.

Dizide Çolpan Hatun rolünü İpek Karapınar oynuyor.

İpek Karapınar kimdir?

İpek Karapınar, 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. İpek Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.

İpek Karapınar’ın rol aldığı diziler şöyle:

Hatırla Sevgili-Zeynep

Kurtlar Vadisi Pusu-Funda İlmen

Zehirli Sarmaşık-Sinem

Doludizgin Yıllar-Gülşen

Köprü-Aslı Yazıcı

Küçük Sırlar-Arzu

Ustura Kemal-Nihal

Talih Kuşu-Cansu

Adını Kalbime Yazdım-Leyla

Hayat Yolunda-Yelda Güçlü

Kırgın Çiçekler-Feride

Nöbet-Zeynep