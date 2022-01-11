Destan dizisini takip edenler yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman?

Destan bu akşam var mı? 11 Ocak 2022 Salı ATV yayın akışı! Destan yeni bölüm ne zaman bugün mü?

Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, "Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup bazı oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle Destan ve Kuruluş Osman dizilerimizin çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir; Destan ve Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. Destan 18 Ocak Salı ve Kuruluş Osman 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ATV ekranında olacak" denildi.

11 Ocak Salı akşamı Destan dizisi özel bölümüyle ekranlara gelecek.