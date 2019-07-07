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Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

SETA geçtiğimiz günlerde yayınladığı Türkiye’de yayın yapan casus medya organlarına yönelik rapora başını Sözcü’nün çektiği CHP medyası tepki gösterdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:26
Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

 yeniakit.com.tr  Ankara Merkezli SETA Vakfı’nın Türkiye’de yayın yapan casus medya organlarına dair araştırması büyük yankı uyandırdı. BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika'nın Sesi, Sputnik Türkiye, CRI Türk, Independent Türkçe ve Euronews Türkiye'yi de içeren raporda, yayın kuruluşlarının hükümete karşı tavrı gözler önüne serildi.

Seçilen haberler arasında 15 Temmuz darbe girişimi, çözüm süreci sonrası, 2015 sonunda Güneydoğu'da uygulanan sokağa çıkma yasakları, HDP'li milletvekilleri ve eş genel başkanların tutuklanması, İstanbul'daki üçüncü köprü ve yeni havalimanının açılışı ve 2018 yazında döviz kurundaki dalgalanmalarla ilgili, casus medyanın tavrını açıkça ortaya çıkaran haberler dikkat çekti.

CHP medyası, casusların ortaya konmasına dayanamadı

SETA’nın bu raporuna, Türkiye’de Müslümanlar arasına fitne sokmakla görevli BBC büyük tepki gösterdi. BBC'nin Türkiye şubesi olmaya layık Sözcü ve CHP medyası da, tıpkı BBC’nin yaptığı gibi olayı fişleme olarak niteleyerek rapor aleyhine yayınlar yaptı.

Sözcü’nün yanı sıra, Yeni Çağ gazetesi de olayı fişleme olarak niteleyerek casuslara destek çıktı.

BBC, Sputnik ve diğer medya organlarının göze çarpan haberleri

İngiliz BBC, Türkiye’deki yayınlarında hükümete muhalif bir tavır sergilerken, reformistler destekleyip Müslümanlar arasında fitne sokmaya çalışarak casusluk faaliyeti yürütüyor. BBC, “Kadınların da camiye gelmesi” adı altında, kadın erkek karışık namaz kılınması için propaganda yapmıştı.

BBC dinde reform peşinde! Kadınların arkada saf tutması...

Rus Sputnik’se, CHP’nin sözcüsü gibi çalışıp AK Parti ve Türkiye devleti aleyhtarı haberleriyle dikkat çekmişti.

Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!

Başını BBC ve Sputnik’in çektiği yurt dışı menşeli yayın organlarının Madımak ve Başbağlar olaylarıyla ilgili tutumları da, Alisiz Alevileri kışkırtıp İslam’ı hedef gösterir nitelikteydi.

Gavur böyle kaşıyor! Madımak’taki provokasyon için harekete geçtiler, Başbağlar’daki katliama sesleri çıkmadı

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:26
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. BBC Türkçe
  4. Deutsche Welle Türkçe
  5. Amerika'nın Sesi
  6. Sputnik Türkiye
  7. CRI Türk
  8. Independent Türkçe
  9. Euronews Türkiye
  10. CHP
  11. CHP medyası

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