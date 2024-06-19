Dervişoğlu'ndan Akşener'e evinde ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu beraberindekilerle birlikte, Kurban Bayramı dolayısıyla eski Genel Başkan Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurban Bayramı'nın son gününde selefi Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.
Dervişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da" ifadelerine yer verdi.
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