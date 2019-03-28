DERSİAD’dan Cumhur İttifakı’na tam destek

Dünya Erdemli ve Sanayici İşadamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Ülkemizin menfaati tüm şahsi düşünce ve kişisel ihtirasların üstündedir. Bu nedenle 31 Mart Yerel Seçimlerinin ciddi bir önem arzettiğini unutmamak gerekmektedir” dedi. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin etkilerinin ve risklerinin hala devam ettiğini belirten Çınar, şu görüşleri dile getirdi: “Hainlerin ülke içinde ve uluslararası mecralarda her türlü hainliğe başvurarak bu seçim sonuçlarını beklediği unutulmamalıdır. Ülke menfaatine zarar verecek bir sonucu vatan ve millet sevdalısı her ferdin düşünmek bile istemediği kanaatindeyiz. Tecrübeli ve yıllarca Ülkemizde hizmet etmiş Devlet Adamlarımızın Ankara, İstanbul, İzmir gibi Büyükşehirlerde aday olarak gösterilmesi ayrıca takdire şayandır. İşte tüm bu Sebeplerden dolayı, DERSİAD olarak Cumhur ittifakını destekliyoruz. Ümit ve temenni ederiz ki; seçim sonuçları ülkemize, aziz milletimize ve tüm İslam ümmetine hayırlar getirsin.”