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Dershane önünden kaçırılan 17 yaşındaki Zeynep, operasyonla kurtarıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dershane çıkışı kaçırılan 17 yaşındaki Zeynep Eken, alıkonulduğu Batman'daki bir eve düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

24 Mart 2019 Pazar 11:46
Dershane önünden kaçırılan 17 yaşındaki Zeynep, operasyonla kurtarıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, dershane önünde kaçırılan Zeynep Eken'in, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu Batman’da olduğu tespit edildi. Alıkonulduğu eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Eken’i alarak ailesine teslim etti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz yıl liseyi bitiren 17 yaşındaki Zeynep Eken, üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası Hanife Eken ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimini almayı çok isteyen Eken, yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18’ine girmesine az bir zaman kalan Zeynep Eken, iddiaya göre yaklaşık bir ay önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı.

Çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, 17 yaşındaki Zeynep’in Batman’a bağlı bir köye kaçırıldığını belirledi. Hafta içi alıkonulduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Zeynep’i alarak ailesine teslim etti.


Zeynep’in durumunun iyi olduğu, kaçıran şahısların emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:46
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Zeynep Eken
  4. Kaçırılan genç kız
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