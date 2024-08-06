Ders olsun! Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira ceza
Erzincan'da yaban keçisi avlayan ve suçüstü yakalanan 3 avcıya, 694 bin lira para cezası verildi.
Erzincan'da yaban keçisi avlayan ve suçüstü yakalanan 3 avcıya, 694 bin lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesi sınırlarında dağ keçisi vuran 3 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramada derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.
Söz konusu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 650 bin lira tazminat ile 44 bin lira idari para cezası verildi.
Zanlılar hakkında ayrıca yasal işlem başlatıldı.
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(İLKHA)