Ders geçme kalma hesaplama ortaokul lise Kaç dersten kaç puanla sınıfta kalınır? Karne not sorgulama

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınıfta kalma olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 4. sınıflar için "seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır." ifadesi kullanıldı. Ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında sınav işlemleri tercihe bırakıldı. 2. dönem sınav notu olmayan öğrenciler istedikleri takdirde yüz yüze sınavlara katılabilecek.

Sınavlara katılmak istemeyen ortaokul öğrencilerinin aileleri okula dilekçe vererek 1. dönem notlarının ölçme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılması için talepte bulunabilecek. İkinci dönem sınav notu olan ortaokul öğrencilerinin sınavları geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Düşük notu bulunan öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

Ders geçme puanı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatında yer alan bilgilere göre lisede geçme notu ve diğer başarı dereceleri şu şekilde listeleniyor;

Mevzuata göre sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Ders geçme notu ortaokul

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

(2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.