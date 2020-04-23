  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dernekten maske desteği

Korona virüsle mücadele kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda çalışmalarını sürdüren Bafra Umut Derneği ,Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi’ne maske desteğinde bulundu.

2020-04-23 10:32:24 -
Dernekten maske desteği

Korona virüsle mücadele kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda çalışmalarını sürdüren Bafra Umut Derneği ,Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi’ne maske desteğinde bulundu.


Bafra Umut Derneği gönüllülerinin dikmiş oldukları maskeler, gıda paketlerinin yanı sıra vatandaşlara dağıtıyor. Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte maske dikerek korona virüs mücadelesinde vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Aynı zamanda maskelerin bir kısmını da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi’ne hediye ettik. Maske kullanmanın önemini de ’sen maske takarsan beni, ben maske takarsam seni korurum’ şeklinde vatandaşlarımıza izah ediyoruz" dedi.


Dernek gönüllüleri tarafından dikilen maskeleri teslim alan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin de, "Bafra Umut Derneği’ne çok teşekkür ederim. Ramazan ayı içinde ziyaret edeceğimiz şehit ailelerimize ve gazilerimize elimiz boş gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı