Dernekler aile için kenetlendi

Hakkı Bilir İstanbul

Aileyi bir arada tutmak isteyen ve Batı’dan ithal kanunların tehlikesine dikkat çeken aile dernekleri, yıkıcı ve bölücü sözde kadın hakları derneklerine karşı bir araya gelme kararı aldı. Türk cemiyeti için hayırlı bir adım olan müşterek hareket etme arzusu dün İstanbul Üsküdar’da kahvaltılı bir etkinlikle hayata geçirildi. Birçok aile derneğinin katıldığı bulaşmada 6284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi, Süresiz nafaka ve çocuk haczi konuları detaylıca ele alındı. Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği (TÜDAÇDER) Başkanı Cengiz Dinçer yapmış olduğu konuşmada Batı menşeli kanunların Türk aile yapısına büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Kendi sosyolojik yapımıza uygun kanunların uygulanması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Mevcut yasalarımız aileyi bitiriyor

Cengiz Dinçer, “6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi kimseyi korumamaktadır. Tam tersine insanları hiçleştirmekte, adalet duygusunu zedelemekte hak arama yolu kapalı olduğundan ya da sonuç vermediğinden insanları suça sürüklemektedir. Bu yasa yüzünden çocuklar babalarından koparılmaktadır” ifadelerini kullandı. Söz konusu yasaların aileyi parçaladığını kaydeden Dinçer, “Bu yasalar yüzünden evlatlar babalarına karşı düşman gibi büyütülmekte. Çocuklar, EYS sendromu denilen babalara karşı yabancılaştırma sendromu ve çeşitli psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

Genç evlilerin dramı artık son bulsun

Genç evlilik mağdurlarının yaşadığı problemlere de değinen Dinçer, şunları dile getirdi: “18 yaşından küçük evliliklerle ilgili olarak yaklaşık 20 bin aile babası cinsel istismar suçunu işledikleri iddiasıyla cezaevlerinde tutulmaktadır. Bu şahıslar cinsel suçlar işlemiş mahkumlarla aynı koğuşlarda tutulmakta ve aynı cezalara mahkum edilmektedir. Eşler de büyük problemlerle karşılaşıyor. Eşleri ve çocukları dışarıda çeşitli sosyoekonomik ve psikolojik problemler yaşamaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.”

Kötülüklerin başı İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi’nin Türk aile yapısına uymadığını kaydeden Dinçer, şöyle devam etti: “Uygulanan İstanbul Sözleşmesi’nin her türlü örf, adet, anane ve geleneklerin üzerinde olduğu beyan edilmektedir. Birçok ülke bu yasayı gündemlerine dahi almamıştır. Bu yasa, cinsel sapkınlık düzeyindeki eğilimleri koruma altına almaktadır.”