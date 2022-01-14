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Gündem 'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Gündem

'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 11:41:00 -
'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi.

e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi. e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

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