Dernek üyeliği nasıl yapılır? Dernek üyeliğine e devlet yapılır mı? e devlet hizmetleri neler?
Dernek üyeliği nasıl yapılır? İl, ilçe ve köy dernekleri özellikle de büyükşehirlerde bir hayli yaygın. Memleketlerinden uzakta olup da il, ilçe ve köylerini dernek adı altında kalkındırmak ve hemşehrileri ile bir her daim birlik içinde olmak isteyen vatandaşlar dernek kurmakta. Dernek üyeliği ile dernekler varlıkları sürdürmekte. Dernek üyeliği gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar dernek üyeliği nasıl yapılır? Dernek üye şartları neler? Dernek üyeliği e devletten yapılır mı? gibi soruları sormakta. e devlet hizmetine dernek üyeliği de eklendi. Peki e devletten dernek üyeliği nasıl yapılır? e devlet hizmetleri neler? İşte detaylar.
e devlet üzerinden dernek üyeliği nasıl yapılır? 18 Aralık 2008'de hizmete sunulan ve tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan E-Devlet Kapısı'na vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalar eklendi. Kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına getiren hükümet, e devlet üzerinden hem zaman, hem de kolaylık sağlıyor. Son dakika haberine göre e-Devlet'te kullanıma sokulan yeni uygulama ile birlikte, sistem üzerinden derneklere üyelik başvurusu yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Derneklere üye olmak artık daha kolay! e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır. " denildi.
e devlet dernek üyeliği nasıl yapılır?
E-Devlet üzerinden dernek üyelik başvuru süreci ise şu şekilde:
-e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu alanına giriş yapın.
-Üye olmak istediğiniz derneğe ait bilgi ve belgeleri sisteme girin.
-Dernek üyelik başvuru formunuz e-imza veya mobil imzalı olarak DERBİS üzerinden ilgili derneğe iletilecektir.
-İlgili dernek başvurunuzu yine DERBİS üzerinden kabul veya reddedecektir.
-Başvuru durumunuzu e-devlet dernek üyelik başvurusu alanında yer alan başvuru listesi bölümünden görüntüleyebilirsiniz.
e devlet hizmetleri neler?
E devlet üzerinden hangi işlemler yapılır?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ
-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ
-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)
-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ
-Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)
-Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama
-Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ
-Görev Yeri Belgesi Sorgulama
-Görev Yeri Belgesi Doğrulama
-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım
-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama
-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E DEVLET HİZMETLERİ
-Abonelik Borcu Sorgulama
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E DEVLET HİZMETLERİ
-Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ
-Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ
-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama
-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama
-Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)