Dernek üyeliği nasıl yapılır? Dernek üyeliğine e devlet yapılır mı? e devlet hizmetleri neler?

e devlet üzerinden dernek üyeliği nasıl yapılır? 18 Aralık 2008'de hizmete sunulan ve tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan E-Devlet Kapısı'na vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalar eklendi. Kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına getiren hükümet, e devlet üzerinden hem zaman, hem de kolaylık sağlıyor. Son dakika haberine göre e-Devlet'te kullanıma sokulan yeni uygulama ile birlikte, sistem üzerinden derneklere üyelik başvurusu yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Derneklere üye olmak artık daha kolay! e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır. " denildi.

e devlet dernek üyeliği nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden dernek üyelik başvuru süreci ise şu şekilde:

-e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu alanına giriş yapın.

-Üye olmak istediğiniz derneğe ait bilgi ve belgeleri sisteme girin.

-Dernek üyelik başvuru formunuz e-imza veya mobil imzalı olarak DERBİS üzerinden ilgili derneğe iletilecektir.

-İlgili dernek başvurunuzu yine DERBİS üzerinden kabul veya reddedecektir.

-Başvuru durumunuzu e-devlet dernek üyelik başvurusu alanında yer alan başvuru listesi bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

e devlet hizmetleri neler?

E devlet üzerinden hangi işlemler yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ

-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ

-Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)

-Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama

-Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ

-Görev Yeri Belgesi Sorgulama

-Görev Yeri Belgesi Doğrulama

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E DEVLET HİZMETLERİ

-Abonelik Borcu Sorgulama

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E DEVLET HİZMETLERİ

-Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ

-Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI E DEVLET HİZMETLERİ

-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama

-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama

-Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)