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Yerel Dernek lokalinde çatışma: Yaralılar var
Yerel

Dernek lokalinde çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te faaliyet yürüten bir derneğin lokalinde yaşanan silahlı çatışma nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 07:51:00 -
Dernek lokalinde çatışma: Yaralılar var

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, İbni Sina Mahallesi’nde bir derneğin lokalinde dün gece silah sesleri yükseldi. İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği habere göre dün dernek lokalinin lokanta bölümünde yemek yiyen iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede gerilen sinirler nedeniyle tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silah çeken şahıslar, tabancalarını peş peşe ateşledi. Karşılıklı silahların sıkıldığı olayda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şahıslar tedavi altına alınırken, polis çatışmanın yaşandığı lokalin çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı, lokantada delil topladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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